《華爾街》：科企聯盟函港府 港倘修例打擊起底 fb等科企或撤業務

指法例字眼模糊 易惹刑責

總部位於新加坡的「亞洲互聯網聯盟」（AIC）上月25日發信表示，科網企業擔心港府計劃修訂的《個人資料（私隱）條例》，可能導致他們的員工因用戶在網上發布的內容，包括「起底」行為，而遭到相關的刑事調查或起訴。

AIC在信中寫道：「要防止科網企業遭到制裁的唯一方法，是避免在香港投資及提供服務。」聯盟總經理佩因（Jeff Paine）在信中表示，雖然聯盟旗下的成員反對「起底」行為，但其模糊的字眼，令科企和在港員工容易惹上刑責。信中又指港府就反「起底」作出「完全不合比例和不必要的回應」，認為修例可能會限制言論自由，甚至「在網上非惡意分享資訊行為」也可能被定為犯罪。

此外，該聯盟建議更明確界定違規範圍，還要求召開視像會議來討論情况。

稱港府對起底回應不合比例

香港個人資料私隱專員公署確認收到聯盟的信件，個人資料私隱專員鍾麗玲指，「強烈反駁任何有關修例會影響外商在香港投資的說法」。公署指，自2019 年年中以來，香港發生嚴重的「起底」行為，已經觸犯了道德和法律的底線，政府為加強打擊「起底」，提出修例將「起底」行為定為刑事罪行，賦予私隱專員刑事調查及檢控權。公署又指，修例不會對言論自由產生任何影響。facebook、Google、Twitter拒絕回應報道內容。

香港政制及內地事務局於5月提議修改私隱條例，稱這是打擊「起底」行為的必要措施。2019年香港反修例運動中，「起底」情况趨普遍。

私隱公署：

有需要修例 毋礙言論自由

根據港府早前公布，建議修例將「起底」刑事化，違者最高罰款100萬元及監禁5年。根據建議，任何人在未經資料當事人同意下披露其個人資料；且意圖或罔顧該項披露是否會令資料當事人或其家人蒙受威脅、恐嚇、騷擾或心理傷害；並且該項披露導致資料當事人或其家人蒙受心理傷害，該人即犯「起底罪」。