14月嬰急求肝 主診醫盼今可做手術

有熱心人願捐 惜不合適

柏熙是家中獨子，與父母及婆婆同住，昨天剛好踏進一歲兩個月。區太透露，柏熙之前一直健康，平時愛笑，從不哭鬧。她透露柏熙上周五發燒及嘔吐，向私家醫生求診，被診斷為玫瑰疹，但情况無好轉，前日入院已有肝昏迷迹象，被診斷為急性肝炎，病情急促轉差。區太稱與丈夫已驗血，但丈夫血型不合，未能捐肝給兒子，她本人則被醫生要求先減肥才合標準，「熙熙都等不及（我減肥）了」。家人遂於昨早為愛兒公開求肝。

早上柏熙求肝消息一出，區太稱已有幾名市民主動聯絡，覺得香港有愛。至昨晚，區太稱暫時找到合適肝臟，但今日凌晨確定不適合。她感謝關心及前來配對的市民，「好感謝咁多位香港人，香港人真的好熱心團結，同舟之情讓我感受到無限溫暖」。

醫生：突發出血風險高

柏熙主診醫生陳智仁昨午稱，柏熙手術黃金時間是昨起計的24至48小時。他說，兒童患急性肝衰竭成因不明，一入院肝功能已差不多完全喪失，唯一治療方法只有移植肝臟。陳稱急性肝衰竭非常危險，因肝臟不能製造凝血因子，引致突發性出血風險十分高，最擔心出現腦出血。另外，因屍肝多由成人捐出，需按身形比例分割予需換肝的幼童，惟未必所有屍肝都合適分肝，故可移植屍肝「機會更小」。

陳智仁透露，過去一周肝臟移植中心完成了7宗肝臟移植，希望柏熙也可「乘勢」覓得合適肝臟；就着柏熙情况，他稱18至55歲、A+或O型血、身體情况良好、無慢性病，不煙不酒，BMI於25以下的市民都是合適的活肝捐贈者，屍肝捐贈者則需腦幹死亡及生前沒肝病。