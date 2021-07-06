消委會接3消費券投訴 2涉早鳥優惠

致電四大派券平台 被着查網

另外，消委會昨嘗試以顧客身分致電四大平台的查詢熱線，發現等候時間長，接通後亦只是被告知能查詢網址上的資訊，沒提供實質協助。她呼籲四大平台應該確保有足夠人手接聽查詢電話。

黃鳳嫺指出，3宗投訴中，有一個投訴人在網上看到某電訊商售賣其心儀產品，於是致電查詢，獲確認該商品有存貨，並可用消費券，事主再到門市查詢，亦獲確認能購買該產品。事主於是在網上登記，承諾取得消費券後會在該電訊商使用，但後來獲悉該產品缺貨。事主向消委會投訴，希望取消交易。

購電訊服務 數據量少口頭承諾六成

另一宗投訴則涉電訊服務，投訴人因早鳥優惠參加一個聲稱有30GB的電訊計劃，但最後他在網上查詢自己帳戶時，發現只有12GB。投訴人認為這涉不正當銷售手法。第三宗投訴則涉在手機支付平台（如Apple Pay、Samsung Pay）登記時，該支付平台「掛唔到上去」。黃鳳嫺稱第三宗個案屬一般投訴，雖不涉及金錢損失，但各支付平台支援的手機型號各異，希望支付平台能提供清晰、具透明度的資訊，消費者亦需留意細節。

籲留意預繳風險 大額消費需否墊支

黃鳳嫺不願估計最終會有幾多投訴，但盼消費者都能精明使用消費券，希望投訴數字「能止於3宗」。她理解各支付平台及商家都希望市民早用消費券「飲頭啖湯」，亦理解商戶職員或因優惠推出時間太快，所獲資訊不足，導致網上優惠與實際優惠並不相符。她亦提醒市民應多查詢優惠細節，考慮清楚才決定使用哪個支付平台。

黃鳳嫺呼籲，要小心預繳消費的風險，亦需留意消費券分階段派發，大額消費時需否墊支部分金錢，抑或可分期付款，也要小心選定消費後會否難以退款，切勿輕易相信口頭承諾。