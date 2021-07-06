消費券登記續排長龍 智方便今限經App申請

登記時限延至45分鐘 另兩登記方法不變

消費券電子登記開始首兩天，以「智方便」認證一直大排長龍，備受批評。資科辦昨晚稱，過去兩天不少選擇透過「智方便」登記的市民，因非現有用戶而作新登記，致指令積壓及頁面閒置，造成長時間輪候，故今晨3時起若市民使用「智方便」登記，須直接透過「智方便」流動應用程式進行，以確保登記者已是「智方便」用戶，如非現有用戶需先另開帳戶才可於該應用程式登記消費券。資科辦預料調整後輪候時間大大縮短。而政府及後亦宣布微調登記流程，把進行登記時限延長至45分鐘。

認未料多人湧入 研簡化圖片驗證

財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲昨在港台《千禧年代》承認，早前未料有如此多人使用「智方便」，稱周日（4日）時「智方便」用戶僅50多萬，但最高峰有40多萬人同時輪候，估計當中包括不少本身無帳戶的市民。根據資科辦數字，「智方便」周日增約3.8萬名新登記用戶，昨凌晨至昨午3時則增約1.9萬名新用戶。

登記頁面的驗證系統「reCAPTCHA」，現時要求登入者作3次圖片辨認，被質疑太複雜。王學玲說，有關驗證是Google為防止網絡攻擊而設，若修改會有風險，會研究減少圖片辨認是否可行，但稱要平衡網絡危險度及方便程度。

至於有視障人士反映，「reCAPTCHA」語音為英語，令不懂英語的視障人士無法完成驗證；王學玲表示，系統採用國際常用版本，因此是英語，資科辦正檢視是否有粵語、適用香港的替代方案，如果沒有仍需暫時應用英語。

電子申請手續多 社協：改助長者書面申請

另外，以書面登記的市民，昨起亦可於辦公時間內交回各郵局或5間指定銀行分行的收集箱。社區組織協會昨協助長者登記，該會幹事吳衛東說，原先打算協助長者透過電子登記，以為會較書面申請快，但當選擇以上載身分證方式驗證，系統顯示24小時後才能上載，遂直接協助其他長者填寫書面表格及影印身分證副本。工聯會九龍東總幹事鄧家彪認為，電子登記的「reCAPTCHA」認證麻煩，建議考慮其他方法驗證，如改以短訊發送驗證碼。

香港資訊科技商會私隱及網絡安全副主席范健文稱，很多時填寫表格也只需做一次安全驗證，消費券電子登記需做3次是略多，不理解用意，但認為可接受；又稱「reCAPTCHA」較發短訊驗證「大路」，亦可避免出現部分用戶不能接收短訊的情况。

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