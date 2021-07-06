消費券登記續排長龍 智方便今限經App申請

【明報專訊】5000元電子消費券前日起接受申請，截至昨晚11時已有逾310萬人經網上申請，昨起亦可遞交書面申請。首日登記出現大塞車及故障的「智方便」，昨大部分時間仍需輪候逾一小時才能進入認證。政府昨晚宣布，除把登記時限由30分鐘延長至45分鐘，今日起若市民以「智方便」認證，必須直接透過該流動應用程式 （App）登記；而另外兩種認證方法，即利用申領去年現金發放計劃的資料回答保安提問和上載身分證副本，則維持不變。
登記時限延至45分鐘 另兩登記方法不變
消費券電子登記開始首兩天，以「智方便」認證一直大排長龍，備受批評。資科辦昨晚稱，過去兩天不少選擇透過「智方便」登記的市民，因非現有用戶而作新登記，致指令積壓及頁面閒置，造成長時間輪候，故今晨3時起若市民使用「智方便」登記，須直接透過「智方便」流動應用程式進行，以確保登記者已是「智方便」用戶，如非現有用戶需先另開帳戶才可於該應用程式登記消費券。資科辦預料調整後輪候時間大大縮短。而政府及後亦宣布微調登記流程，把進行登記時限延長至45分鐘。
認未料多人湧入 研簡化圖片驗證
財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲昨在港台《千禧年代》承認，早前未料有如此多人使用「智方便」，稱周日（4日）時「智方便」用戶僅50多萬，但最高峰有40多萬人同時輪候，估計當中包括不少本身無帳戶的市民。根據資科辦數字，「智方便」周日增約3.8萬名新登記用戶，昨凌晨至昨午3時則增約1.9萬名新用戶。
登記頁面的驗證系統「reCAPTCHA」，現時要求登入者作3次圖片辨認，被質疑太複雜。王學玲說，有關驗證是Google為防止網絡攻擊而設，若修改會有風險，會研究減少圖片辨認是否可行，但稱要平衡網絡危險度及方便程度。
至於有視障人士反映，「reCAPTCHA」語音為英語，令不懂英語的視障人士無法完成驗證；王學玲表示，系統採用國際常用版本，因此是英語，資科辦正檢視是否有粵語、適用香港的替代方案，如果沒有仍需暫時應用英語。
電子申請手續多 社協：改助長者書面申請
另外，以書面登記的市民，昨起亦可於辦公時間內交回各郵局或5間指定銀行分行的收集箱。社區組織協會昨協助長者登記，該會幹事吳衛東說，原先打算協助長者透過電子登記，以為會較書面申請快，但當選擇以上載身分證方式驗證，系統顯示24小時後才能上載，遂直接協助其他長者填寫書面表格及影印身分證副本。工聯會九龍東總幹事鄧家彪認為，電子登記的「reCAPTCHA」認證麻煩，建議考慮其他方法驗證，如改以短訊發送驗證碼。
香港資訊科技商會私隱及網絡安全副主席范健文稱，很多時填寫表格也只需做一次安全驗證，消費券電子登記需做3次是略多，不理解用意，但認為可接受；又稱「reCAPTCHA」較發短訊驗證「大路」，亦可避免出現部分用戶不能接收短訊的情况。
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