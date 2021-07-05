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2021年7月5日星期一
港聞二
白腊濕地破壞10年 地主申發展 10年前申建國際學校不果 環團憂鼓勵「先破壞後建設」
未審批先豎教育園招牌 地署：違契構築物已移除
物種豐富淡水濕地變乾地
首日登記消費券 「智方便」塞車故障 155萬人網上申請 一度逾60萬人同時輪候
需聽英語驗證 阻視障人士登記
審訊無期憂患重重 邵家臻籲支援牆內人
國安法一年 10萬港人遠走他方 移英者：港人鄰居半年多數百戶
教局1年15次去信學校撰文 提推展國安教育
圖書館72館藏下架 書商：社會陷入白色恐怖
記協前主席：失去壹傳媒最實質變化 恐懼擴散
檢疫酒店房揭病毒 消毒公司被撤 印傭入住確診後清潔工執房 同帶Delta變種
預約打針趨升 陳肇始：八九月接種率料達五成
社聯：六成愈搬愈貴 16%租金高於估算 逾半搬家劏房戶積蓄耗盡
疑因憂染疫變重症 上半年戒煙求助倍升
的士撞斃八旬翁 司機涉危駕被捕
智能管理洗手間 人多人少一目了然
啟勝：將逐步引入旗下管理商場
黃照達漫畫
【Emily】陪民主黨出海考察明日大嶼 本研社陳劍青被讚「政策字典」
【Emily】官賈睇《1921》首映 記者要大嗌
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【Emily】公屋聽障租戶 免費裝視像火警警報
【Emily】羅致光做小學同學會主席 靠寫信聯繫
【Emily】華懋疫苗抽獎今登記 大獎全年自助餐
黃照達漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
【小啟：尊子請假，Emily版漫畫由黃照達代筆。編輯部】
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