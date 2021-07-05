智能管理洗手間 人多人少一目了然

明報記者 薛偉傑

攝影 馮凱鍵

若讀者近期曾到訪葵芳新都會廣場，會發現洗手間外走廊的大屏幕上看到各個洗手間（包括男廁、女廁、無障礙廁所、家庭廁所、育嬰室）的使用情况，大約需要等候多少分鐘，其他樓層洗手間情况等資訊。如果顧客手機安裝了「新鴻基地產商場」App，亦可以在App內「新都會廣場」看到上述資訊。進入洗手間後，也有顯示屏提醒你左面或右面有多少個空廁格，每個空廁格門口會亮起LED燈。

商場走廊屏幕手機App顯示資訊

這正是blutech IoT Limited的「智能洗手間管理系統」，公司行政總裁許浚傑表示，這套系統有兩大設計理念，第一是方便使用者；第二是透過各種傳感器來獲取數據，令洗手間的管理更科學化和高效率，每隔一段時間自動量度抹手紙或廁紙厚度、洗手液高度、垃圾高度，以及空氣質素等，將數據無線傳送到後台電腦和平板電腦。若出現需要補充物資等情况，管理層可即時知悉及派出清潔員處理。

許浚傑表示，曾經有一次在商場看到一名母親站在育嬰室外等候超過10分鐘，另一層的育嬰室卻無人使用，這個例子反映有些公眾地方需要有一套系統來顯示其洗手間等設施的使用情况。

數據即時傳送後台 助適時補充物資

他與公司營運總裁萬笑歌及兩名朋友先研發一個簡單的原型，獲數碼港同意安裝在商場洗手間試用，以收集意見。2019年7月，4人正式成立blutech，研發功能更全面的商業化版本，並申請成為科技園培育公司。許浚傑表示，商業化版本需要考慮得很周詳，例如傳感器要設計得較細，方便收藏在抹手紙、廁紙、洗手液等容器內。

另一方面，至少半年至一年才需要更換電池，亦要設計到容易安裝和更換電池，以控制安裝和維護成本。考慮到部分人不喜歡被鏡頭拍攝，系統改用熱能探測器來估算排隊長度和人數，再結合以往男士和女士使用廁格的平均時間，以人工智能技術來計算出輪候時間。

由於市面的傳感器不合用，他們自行採購零件和研發，為保持商業秘密，公司在東莞設立工場，自行組裝。

去年「智能洗手間管理系統」研發完成，在「2020香港資訊及通訊科技獎」中獲得「全年大獎」及「資訊科技初創企業大獎」。截至訪問時，全港已有10餘座建築物共安裝近30套「智能洗手間管理系統」，包括機電工程署總部和多個商場。新都會廣場是第一個安裝所有功能模組及同時在多層安裝的客戶。

現時blutech共有10餘人，大都在東莞進行研發和組裝工作。至於本地安裝工程，會委託註冊小型工程承建商負責。

此外，公司和澳門、新加坡、澳洲、荷蘭、土耳其的潛在客戶初步商討，個別公司已索取樣本試用。若疫情消失，公司會優先考慮開拓東南亞大城市市場。