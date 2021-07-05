疑因憂染疫變重症 上半年戒煙求助倍升

負責博愛醫院中醫針灸戒煙計劃的中醫一級醫師何蕙均表示，疫情下市民需常戴口罩，除口罩吸煙會增受感染風險，提升煙民戒煙意欲，近兩個月中醫戒煙人數亦增兩三成。

針灸戒煙成功率逾三成 遠勝自行戒

博愛醫院中醫一級醫師鄧欣恩稱，中醫針灸能減低戒煙引起的不適，例如頭暈、難集中精神、便秘、情緒暴躁等，針灸有助疏通經絡及安穩情緒，從而減低心癮。她引述2018年4月1日至2019年3月31日中醫戒煙調查數據稱，1046名戒煙者完成6次針灸治療和4次輔導，26周後戒煙成功率達36%，52周後戒煙成功率達34.2%，明顯較自行戒煙成功率5％至8%高，故鼓勵吸煙者接受中醫戒煙服務，毋須服用藥物。

何蕙均補充，中醫戒煙服務由2010年開展的10年間，逾1.3萬人接受中醫針灸戒煙，沒有明顯不良反應。她說，博愛有35輛中醫流動醫療車及11間診所及中心提供免費中醫戒煙服務，服務範圍多達200個地點，亦設夜診，將來會繼續擴展服務。有興趣者可致電衛生署戒煙熱線1833 183 ，中醫戒煙服務則可透過WhatsApp電話5607 1222預約。

以中醫針灸戒煙的33歲馬先生吸煙13年，因追求健康而決心戒煙，他說初期會便秘及經常肚餓，接受針灸治療有所改善，去年已告別煙民生活。