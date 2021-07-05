社聯：六成愈搬愈貴 16%租金高於估算 逾半搬家劏房戶積蓄耗盡

社聯去年6月至今年1月訪問2108名居於劏房的基層市民，69%育有兒童，其中近四分之三住戶生活在貧窮線下。此外，28%受訪者租金佔家庭入息比率達50%或以上，反映租金負擔沉重。

倡設劏房租務資訊平台搬遷基金

調查發現，39%受訪者過去3年曾搬到其他劏房，當中約60%搬遷後租金增加，逾半更因此耗盡積蓄。社聯根據1500多個劏房戶提供每月租金，再按地區、住戶人數、單位分間、樓宇設施及住屋種類等6項因素，釐定一個起始租金水平估算，發現約15.8％受訪者的實際租金，高於估算水平兩成。

社聯業務總監黃健偉稱，低收入劏房戶的負擔能力低，導致住屋選擇有限，加劇了貧窮狀况，並影響個人情緒和家庭關係。他說當局需加強支援，協助劏房戶改善生活。社聯總主任（政策研究及倡議）黃和平說，在育有兒童的劏房戶中，約三成為單親家庭，他們在有限能力內仍決定搬屋，希望給家人更好的居住環境，奈何市面適合的選擇不多。

社聯建議政府設立劏房租務資訊平台，讓市民掌握租務市場資訊，亦應為低收入劏房戶提供現金津貼，以及要求政府設立劏房搬遷緊急基金等措施。

社協：平均電費較中電電價高三成

另外，社協今年4月至6月訪問362名居於劏房、板間房及天台屋的人，發現94.9%受訪者家庭每月平均水費為每立方米15元，較水務署訂下最高水費每立方米11.97元高約四分之一；住戶平均每度電約付1.6元，亦比中電平均電價1.218元高三成。另91.3%受訪者表示不知實際水電費，只能按業主的定價繳費，亦難要求業主展示水電費單。

社協建議政府加快訂立租務管制，並將濫收水電費刑事化。