預約打針趨升 陳肇始：八九月接種率料達五成

稱護士四成接種「仍需努力」

陳肇始昨在商台節目《政好星期天》表示，醫管局員工的接種率持續上升，其中醫生接種率超過七成，惟護士及其他職系約四成，認為「仍需努力」；另外，外傭接種率亦有增長，當局估計約四五成外傭已接種。

長者接種率遠遜星歐美

「可派醫生到院舍評估」釋疑

陳指本港長者接種率很低，對比新加坡、歐美國家的長者接種率達七八成，反觀香港80歲或以上長者接種率不足一成。她說，長者是真正需要受保護的人群，世界各地的優先接種群組均涵蓋長者，顯示其重要。

她續稱，如安老院對接種疫苗有疑問，當局可安排外展隊到院舍，由醫生為院友評估是否適合接種。

翻查接種數字，至昨日，80歲或以上的長者有5.4%已打針；70歲至79歲接近19%已接種；至於60歲至69歲，則有30.87%已接種疫苗。至昨日整體有超過237萬人已打疫苗，佔合資格接種人口的34.8%。

籌備放寬回港檢疫驗證機制

此外，政府將會縮短已接種疫苗外地回港者的檢疫期，視乎他們從什麼國家抵港及其風險程度而定。陳肇始表示，港府正密鑼緊鼓準備工作，包括化驗室及機場的整體流程，以及外地如何證明抵港者已接種疫苗，預料本月內推出該項措施。被問到機場驗抗體是「篤手指」或抽血，陳指初步建議是抽血，抵港者亦要自費。

（新冠疫情）