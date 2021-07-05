檢疫酒店房揭病毒 消毒公司被撤 印傭入住確診後清潔工執房 同帶Delta變種

本港昨增3宗輸入個案，患者均由英國抵港，全部驗出L452R變異病毒株，他們沒接種疫苗；另有少於5宗初步確診。

檢測洗手盆兩樣本呈陽性

指定檢疫酒店油麻地紅茶館酒店一名兼職女清潔工日前確診，她到流動採樣站檢測前，曾到一名確診印傭（個案11920）入住的房間執拾。港大公共衛生學院教授潘烈文證實，清潔工帶有最先在印度發現的Delta變種病毒，與上述印傭的病毒一樣，相信印傭很大機會是清潔工的源頭。他補充，清潔工的病毒量低，未能做到全基因組測序，只能分析約一成的病毒基因。

涉事印傭入住紅茶館酒店的503號房，衛生防護中心日前於5樓樓層、清潔工去過的1樓的抽氣扇、冷氣、門柄、廁所取環境合共44個環境樣本。最新檢測結果發現，其中兩個樣本驗出陽性，均位於503號房浴室的一個洗手盆。衛生署補充，清潔工入院後未有驗出病毒或抗體陽性，其子女的檢測結果仍在調查中。

會否懲處清潔公司 陳肇始：須跟指引

食物及衛生局長陳肇始昨早出席商台《政好星期天》後見傳媒，被問到政府有否檢視檢疫酒店的清潔流程，有否違反指引的情况及會否作懲處，她回應指，任何檢疫酒店不論是外判予清潔公司，抑或自行負責清潔，衛生防護中心都有提供指引，酒店亦須跟從。

她續指，政府的巡查隊會每日前往檢疫酒店，看他們整體運作有否違規，如發現不妥當的地方，會通知酒店，例如有否檢疫人士擅自離開房間等，酒店須即時糾正。食衛局發言人補充，有關巡查隊屬該局轄下。

陳昨早稱，當局從酒店取得的環境樣本，暫未有陽性結果，形容酒店「整體都是跟從衛生署的指引」；對於最新結果發現酒店房驗出病毒，食衛局昨晚表示，為安全起見，政府已通知所有檢疫酒店暫時停止使用涉事承辦商為有確診者的房間消毒；基於安全理由，政府人員包括巡查隊伍不能進入房間現場監察消毒工作，衛生署及巡查隊正研究有否其他方法加強監察。

食衛局：安全起見 巡查隊不能監察消毒

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，暫未能確定環境樣本的病毒是否活病毒，亦未知清潔工是否真正被感染，須持續進行病毒檢測，另要觀察她一至三周內有否抗體，若全部驗出陰性，相信她並非感染。

（新冠疫情）