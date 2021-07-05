記協前主席：失去壹傳媒最實質變化 恐懼擴散

楊健興總結過去一年傳媒變化，最實質是失去了壹傳媒、《蘋果日報》，形容《蘋果》敢於觸碰敏感題目、調查報道等，具象徵及重要，擴散出來的影響令恐懼氣氛急促惡化。他形容，《蘋果》數十篇文章出事，造成「好大心理陰影」，其他媒體亦可能有類近文章，不知會否被翻出。港台過去一年頻頻變動，他認為多少與國安法、政治環境急劇變化有關。

呂秉權：整頓必不止蘋果港台

浸大新聞系高級講師呂秉權認為，國安法只是整頓、改造香港的一個做法，其他重要環節包括中央要求「愛國者治港」、香港人心回歸等，形容是龐大、全面改造工程，不是單單用國安法、選舉制度的目光看。他稱，港澳辦主任夏寶龍3月時說教育、傳媒等領域未形成穩固「愛國者治港」局面，稱中央研判本港傳媒問題所在是「意識形態」的國安問題，由此可知中央對傳媒的整頓定必不止《蘋果》、香港電台，而是整體將傳媒納入規管，從而推動人心回歸，港人有愛國意識、對歷史有正確觀念、對黨有肯定。

呂認為，國安法監督管理下會有更明確的措施、做法，目前可見港台是「範例」，紅線、制度如何設置，日後或某種程度應用於其他傳媒。

（港區國安法一年）