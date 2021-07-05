圖書館72館藏下架 書商：社會陷入白色恐怖

康文署去年7月、今年5月初及5月底已把34本書從公共圖書館下架，《壹傳媒》創辦人黎智英的著作及上月停刊的《蘋果日報》舊報章近日亦悉數下架。本報日前再向康文署查詢下架程序、準則、覆檢時間，以及由何人決定下架書目，署方未有回應，只稱當發現有關館藏內容可能涉嫌違反國安法，會暫停有關館藏的服務，與有關部門研究內容是否違反有關法例。

過去一年，出版界覓作者、出版商、印刷商亦屢碰壁。突破書誌《Breakazine》曾停止出版62期刊物《危險閱讀》，因內容涉及國安法下出版書籍的憂慮；團體「傘下的人」上月原計劃出版涉及言論自由的書籍，出版商卻突然以擔心書展「出事」為由拒絕。

次文化堂社長彭志銘說，整個香港社會也在自我審查，在白色恐怖氛圍下，「一條龍」式從作者、出版商、印刷商至發行商也不想冒險「惹上麻煩」，「不止是（害怕）牢獄之苦，可能整間公司也要倒閉，怕（當局）把自己定位、定型」，故索性不出版，「大家該怎樣去應對？無法應對」，持非建制、獨立看法的書本今年已不復見。

多作者拒為時評結集 憂被追究

他早前向本報表示，曾向數名作者查詢將已刊於報紙的時評或文章結集成書，惟全數拒絕，因擔心被當局追究。他日前再透露另一主因，是有作者不願再回顧一年前的言論，「原來我（作者）所說的都是廢話、一廂情願，重看也傷感」，慨嘆有識之士亦有這樣的想法，社會相當可悲。

他說，去年國安法出台時稱法例無追溯權，惟這一年來所見，早至10多年前、無關時政的書目也被指涉違國安法而被公共圖書館下架，現時社會根本無法知道國安法的界線，也無法有所回應，「不是紅線，是隱形線」。

（港區國安法一年）