教局1年15次去信學校撰文 提推展國安教育

【明報專訊】《港區國安法》第10條列明，港府應當通過學校、媒體等開展國家安全教育。本報統計教育局在法例生效一年內，至少15次就國安事宜去信學校，或在局方網頁撰文，包括提醒學校讓員生認識及遵守國安法、邀請學校參與國安教育活動等。教協認為此反映國安成為學校首要工作，很多教師對教學感擔心，避教部分課題。香港島校長聯會稱國安法令校園回復平靜，「同學專注學業，教師教學士氣可能比以前更好」。
教育局今年2至5月先後公布《香港國家安全教育課程框架》及中小學15科目的國安教育課程框架，學校最遲2022/23學年落實。學校亦要實施維護國安的行政措施，包括下月向教育局提交首份國安報告，明年11月起每年交國安工作計劃及年度報告；中小學亦要設工作小組或委任人員，以統籌及協調校內國安工作。
教協：教師擔心 士氣好難好好
教協副會長葉建源稱，即使是應對疫情，教育局亦沒如就國安事宜般頻密向學校發信，對學校而言壓力一定大，有校長亦稱不知如何處理國安工作。他說過去一年最常從教師口中聽到「擔心」，「士氣好難好好」。葉續稱，以往教師會設計教學，例如辯論、問答等讓學生學習，近來他接觸的教師很多人小心為上，避教部分課題或依書直教，教學沉悶。他寄語同工環境雖變得複雜及困難，但冀他們在任何情况都秉持專業，並培養學生善良、正直的品德。
港島校長聯會：正面轉變
香港島校長聯會主席、中學校長方仲倫說，前年反修例事件期間較多擾攘，社會各環節包括學校均受影響；國安法實施後校園轉趨平靜，對學校是正面轉變。教育局要求學校落實多項國安工作，方認為學校以往雖沒處理，但現時局方向學界提供清晰指引，不認為對學校構成壓力。
教育生態轉變，屢有報道稱學界出現教師離職潮，方仲倫認為不能將兩個現象講成因果關係，倘教師了解教育局要求，並按要求工作，「我不覺得真的會有壓力」。他建議當局多辦培訓，助教師安排國安教育課程。