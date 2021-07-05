教局1年15次去信學校撰文 提推展國安教育

教育局今年2至5月先後公布《香港國家安全教育課程框架》及中小學15科目的國安教育課程框架，學校最遲2022/23學年落實。學校亦要實施維護國安的行政措施，包括下月向教育局提交首份國安報告，明年11月起每年交國安工作計劃及年度報告；中小學亦要設工作小組或委任人員，以統籌及協調校內國安工作。

教協：教師擔心 士氣好難好好

教協副會長葉建源稱，即使是應對疫情，教育局亦沒如就國安事宜般頻密向學校發信，對學校而言壓力一定大，有校長亦稱不知如何處理國安工作。他說過去一年最常從教師口中聽到「擔心」，「士氣好難好好」。葉續稱，以往教師會設計教學，例如辯論、問答等讓學生學習，近來他接觸的教師很多人小心為上，避教部分課題或依書直教，教學沉悶。他寄語同工環境雖變得複雜及困難，但冀他們在任何情况都秉持專業，並培養學生善良、正直的品德。

港島校長聯會：正面轉變

香港島校長聯會主席、中學校長方仲倫說，前年反修例事件期間較多擾攘，社會各環節包括學校均受影響；國安法實施後校園轉趨平靜，對學校是正面轉變。教育局要求學校落實多項國安工作，方認為學校以往雖沒處理，但現時局方向學界提供清晰指引，不認為對學校構成壓力。

教育生態轉變，屢有報道稱學界出現教師離職潮，方仲倫認為不能將兩個現象講成因果關係，倘教師了解教育局要求，並按要求工作，「我不覺得真的會有壓力」。他建議當局多辦培訓，助教師安排國安教育課程。

（港區國安法一年）