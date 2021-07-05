國安法一年 10萬港人遠走他方 移英者：港人鄰居半年多數百戶

【系列之五．完】

明報記者 羅霈潁 彭靜怡 蕭愷情 黃焯謙 魏綺婷

各社會層面如教育、傳媒等也因國安法而出現變化，有人慨嘆香港已改變，衍生移民念頭（見另稿）。

出走高峰去年8月今年6月

本報分析入境處每日出入境數據，由去年7月1日至上周三（6月30日）一整年間，經機場出境的香港居民約34.28萬人，入境約23.4萬人，即淨移出港人接近10.88萬；以月份計，高峰期為去年8月，淨移出逾2.2萬人，其次是上月約13,689人。

移英港人稱因國安法離開

政治環境惡化 提早成行

本報記者上周一（6月28日）傍晚在機場離境大堂觀察，英航、維珍及國泰航空櫃位迫滿乘夜機赴英港人，一家大小離港的Jess稱因國安法而決定移英，原打算遲一點才起程，但近日政治環境惡化，決定提早成行，「離港前數小時看到政府因疫情禁止英國航班抵港的新聞，令我更擔心」。

BNO移英 今年首季3.4萬人申請

去年底舉家赴英等待在當地申請BNO簽證的港人John，選擇雷丁（Reading）為落腳地。他留意到所住社區愈來愈多港人，粗略估計，半年前約只有五六十個香港家庭，現已增至二三百戶，多為有子女的青壯一代。John抵英後首份工作是騎電單車送外賣，後改當建築工人，現正準備考水電工證書；他稱英國受疫情影響，經濟較差，移民後順利找到工作者不多。

英國早於去年港區國安法生效後公布為BNO港人提供移民入籍途徑，今年1月31日起可申請；據英國當局數字，截至3月已有34,300人申請，5600個簽證獲批。英國官方曾推算，BNO簽證推行首5年，按中度評估會有32萬港人移英。

加拿大今年上半年亦先後推港人工作簽證計劃及移民計劃。澳洲迄今未有提供額外移民方法，但去年已宣布5類港人的澳洲簽證延長5年，之後可申請永久居留（見表）。

至於台灣，雖未有特別放寬港人移民條件或推出「救生艇」，但移民門檻較低，仍屬港人熱門選擇。據台灣內政部移民署數據，去年7月至今年5月有近1700港人獲批定居許可，另約11,600人獲當地居留許可，當中去年10至12月是高峰期，3個月間有超過5300人獲批。

流亡德國鄺頌晴游說供救生艇

流亡德國的鄺頌晴一直游說德國為港人提供「救生艇」，她稱當地議員均傾向支持，但政府則較保守，暫未提相關方案；她聽聞歐盟亦會推出救生艇，但未見時間表。去年底流亡美國的梁頌恆稱，共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）早前重提《香港避風港法案》（Hong Kong Safe Harbor Act），讓港人更易申請美國難民身分，而他與其他在美港人一直推動加快通過法案，「總有班人無BNO，家人也沒有BNO或不願離開，我認為需要為他們填補這個窿」。

（港區國安法一年）