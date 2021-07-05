審訊無期憂患重重 邵家臻籲支援牆內人

邵家臻探訪不少涉國安法還押的被告，為他們傳話及解決問題。他在任議員時寫信予首案被告唐英傑，跟進探訪至今，曾代他還心願，到昔日工作地方向前同事說聲「不好意思」。

家屬聽探監須知痛哭 感猶如馬拉松賽

今年3月突如其來的初選案聆訊，邵家臻與石牆花職員四出張羅還押物資，送予47名被告，最深刻還是被告家人在辦公室分批圍圈聽着陌生的「探監須知」，有人甫到場便痛哭。他事後與家屬開了通訊支援群組，相信家屬深明這是一場馬拉松，如今都沉着應戰。

昔日同事身陷囹圄，曾因佔中案被囚的邵家臻說：「一切苦難都昇華，原來我坐監是為他們準備。」他說「政治犯」雖懷着捨己為公精神，但有脆弱一面，知道他們為家人、子女成長、律師費憂心忡忡，有還押者寧願不吃「私飯」，只想留多點錢予妻女，「好真實，好淪落的地方，全部人還原返一個人，一切是如此日常」。

國安案無先例 程序刑期如「深淵」

邵家臻說國安法未有案例，法庭程序及刑期充滿未知數，對被告及家屬是深淵。多名被告未審已還押，他慨嘆沒程序公義， 「天外來客，你同我講地球秩序？」但儘管申請保釋屢敗，有被告一度只安排探訪名單至5月底，「誰會殘忍到去扼殺這少少的盼望？」

支援工作漫長，但時勢每天在變，邵家臻說「做得幾耐得幾耐」。他寄語港人「小事多為，不要覺得大事做不來，就什麼都不做」，哪管是寫信、執拾還押物資、到法庭旁聽、關注監獄酷熱問題，繼續關心獄政，不要遺忘牆內的人。

明報記者 陳柔雅