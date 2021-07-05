需聽英語驗證 阻視障人士登記

讀屏軟件不斷讀出剩餘時間

視障人士Sam說，昨以「非智方便」形式登記消費劵，聽取讀屏軟件讀出申請表選項，協助他輸入內容，但昨早讀屏軟件於登記網頁上不斷讀出倒數的剩餘時間，影響他輸入資料。Sam續說，登記網頁亦要求他聽取一句英文，然後再輸入作驗證，但由於他不諳英文，最終花約半小時後，亦未能完成登記。

去年成功在網上登記領取1萬元現金發放計劃的Sam認為，是次消費劵登記網頁未能做到無障礙，程序令他卻步，需尋求其他人協助。

失明人協會料無邀視障人士實測

香港失明人協進會昨早亦收到會員反映無論是以智方便或非智方便形式登記皆遇到障礙。無障礙數碼科技中心項目經理黃仕鋒表示，選用「非智方便」登記時，網頁採用了Google的「reCAPTCHA」語音認證系統，申請人需聽取一句英語再輸入以作驗證，對部分不懂英語的視障人士造成障礙；至於讀屏軟件不斷讀出剩餘時間，黃認為其原意是提醒申請人有關時間，但若不斷讀出卻令失明人士混亂，估計政府在推出系統前未有邀請視障人士實測。他續說，昨午收到政府通知，已解決不斷讀出剩餘時間的問題，但以英文句字驗證的問題尚未解決。

疫情下，院舍仍未完全開放。中小企國際聯盟安老及殘疾服務聯會主席李伯英表示，涉及金錢的安排，院舍一般發信交由院友親屬代領，但若院友已失去親屬，或在得到家人同意下，院舍亦會協助長者申請消費劵。