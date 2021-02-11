首日登記消費券 「智方便」塞車故障 155萬人網上申請 一度逾60萬人同時輪候

發放日相同 政府指毋須爭首兩天登記

本報記者昨早9時登入消費券登記網站，以「智方便」登記，系統顯示有逾23萬人同時輪候，需等候逾一小時才能進入；改以非「智方便」登記則毋須輪候，直接進入登記頁面，連同填寫身分證號碼、回答去年1萬元現金發放計劃登記手機及銀行帳戶相關保安問題及安全認證，約5分鐘完成登記。透過「智方便」登記的「人龍」由昨早起持續增加，直至1時許有逾60萬人輪候，本報記者輪候近兩小時後，即使成功轉入「智方便」界面，系統持續顯示「網絡異常」，最終未能透過「智方便」認證身分。

政府表示，截至昨午6時有155萬人經網上申請，當中逾八成已登記人士均利用申領去年現金發放計劃的資料認證身分，又解釋「智方便」昨早因系統極為繁忙，令市民通過系統登記及認證時一度出現障礙，稱情况昨午開始逐步改善。惟直至昨晚7時，記者仍未能成功透過「智方便」認證身分。根據政府資科辦資料，「智方便」至今有逾53萬人登記，包括於過去一個月的11萬名新登記用戶。

組織社工助長者網上登記

鄧家彪：驗證麻煩 填紙更快

另外，工聯會昨日亦於黃大仙協助市民登記。獨居的74歲冼女士不諳上網，惟得知通過電子登記可較快領取消費券，昨在社工協助下於網上登記，但她形容頁面不斷「彈出」，等候了大半小時才成功登記；而身在內地的港人陳先生說，昨使用內地網絡登入登記頁面時，未能彈出驗證系統，直至改用由香港電訊供應商的網絡，才能完成登記。

工聯會九龍東總幹事鄧家彪表示，政府低估了市民的踴躍程度，形容於登記首日系統擠塞是「開閘失蹄」，又認為驗證系統麻煩，實體填表反而比電子登記快。有協助街坊登記的南區區議員黃銳熺亦認為電子登記系統不方便，指驗證系統極難用。

IT界建議做好分流 免系統超載

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，不少沒有「智方便」帳戶的市民昨輪候錯誤隊列，湧入「智方便」登入隊列令系統超載。香港資訊科技商會私隱及網絡安全副主席范健文建議當局做好分流，以免同一時間有大量用戶登入網站。

財政司長陳茂波昨亦到多區宣傳消費券，他在網誌稱，消費券是新安排，涉及700多萬名市民、10多萬商戶，或需更多解說，又認為電子支付是未來數碼化經濟的必備基建，而本港在電子支付使用模式及應用程度上有進一步深化空間。

疑因登記爭執 妻菜刀傷夫手指

另外，元朗昨日發生疑因消費券登記問題引發的傷人案。昨午1時許，17歲姓余男子報案，指同為47歲的父母於元朗十八鄉路138號翹翠峰一座寓所爭執，父的手指遭母用菜刀割傷。

警方到場調查，安排傷者由救護車送院，其後將涉案姓劉女子帶署扣查，案件暫列傷人，由元朗警區刑事調查隊跟進。據了解，事發時夫婦因消費券登記問題發生爭執，妻子取出菜刀，割傷丈夫手指。