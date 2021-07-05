物種豐富淡水濕地變乾地

分區大綱圖波折 縮發展面積仍諮詢

白腊位於西貢東郊野公園的邊陲地帶，自2010年發生大浪西灣擬建豪宅事件後，政府為首批郊野公園邊陲地，包括白腊、海下及鎖羅盤制定分區計劃大綱圖，惟白腊大綱圖波折重重，城規會今年初仍就縮減鄉村式發展地帶的面積諮詢公眾。

翻查資料，白腊最早於2009年環團發現一條長約半公里的行人路連接萬宜路與白腊，部分淡水濕地遭破壞；2011年，環團發現淡水濕地再遭大規模破壞，大量樹木被砍，原來的濕地被開闢成水池，有躉船停泊在白腊灣接載工程車。

白腊工程不斷，環團於2013年發現白腊的濕地為私人土地，大部分已被同一間機構收購，地主為發展商張崇霖，他最為人熟悉的事件是於2008年捐出一棵增城百年細葉榕予大埔林村作為新的許願樹。他曾表示於廣東增城設有古樹公園，園內有大量古樹，故張亦有「增城古樹王」稱號，他與妻子黃崇瓊在西貢持有大量土地。