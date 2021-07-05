未審批先豎教育園招牌 地署：違契構築物已移除

留紮營地台 搭貨櫃大小儲物間

本報上周五到訪涉事的白腊地段，場地入口有圍欄封鎖，標明「活動場地，請勿內進」和「草地保養」，未見再有人於該處露營，但仍留有早前讓人紮營的木製地台，其中一個地台上搭有與貨櫃大小相若的密頂儲物空間，並放置小量雜物；另仍留有數個大帳篷，放置大量木材，當時有個別職員進行木工。有職員介紹，稱該處稍後會用作自然教育中心，料日後不少學生會前來參與導賞。該處亦放置小量太陽傘，記者到訪當日未見打開。

職員稱場地將用作教育中心

有附近村民稱，自4月後未留意到有人在地段露營或舉辦導賞團，但不時見到有人在內拍照，未見有職員向入場者收費。毗鄰屬「鄉村式發展」的用地，現時未見有燒烤場營運，但放置了大量鐵製建材。管理擬議的「西貢白腊自然教育園」的STREAM-Education(「海納百川教育」)，亦有在不遠處的白腊沙灘舉辦收費的獨木舟體驗活動。

地政總署回覆本報查詢時稱，西貢地政處早前派員視察，發現地段上有帳篷及地台等未經批准的構築物，於4月下旬向業權人發出警告信，要求於限期前糾正，地政處近日派員視察時，發現該批違契構築物已被移除，處方會繼續留意情况。

規劃署回覆稱，上月7日向土地擁有人發出強制執行通知書，要求於下月7日或以前，中止該處的違例康體文娛場所用途，包括休閒農場及運動場，帳幕營地用途、貯物用途及燒烤場用途，如不履行即屬違法，可能會被檢控。