白腊濕地破壞10年 地主申發展 10年前申建國際學校不果 環團憂鼓勵「先破壞後建設」

明報記者 馬耀森、陳詠欣

擬發展「自然教育園」

白腊擁有本港罕見的季節性淡水濕地，佔地約6.8公頃。城規會今年6月21日接獲的申請項目涉1.4公頃農地，擬發展自然教育園，地積比率0.31，大部分為私人擁有土地。據城規會文件，申請人智生發展有限公司表示，自然教育園包括3組建築物，總樓面面積約4.6萬平方呎，包括一幢「客家土樓」、一條「風雨橋」，橋上有4幢建築物；以及一座舞台，用作教學、展覽及活動用途等；教育園可容納300名學生及職員，並設有40個房間的學生宿舍。

文件顯示，教育園擬建的客家土樓「以映照白腊300年歷史的客家村落」；文件又稱申請人一直積極推動白腊村活化，透過與村民及生態專家的合作，以低密度的發展模式，打造自然保育項目；該項目會為參加者提供自然教育和戶外學習機會，以及促進鄉村活化。

魚類學會獲邀合作

稱地主不想生態續破壞

文件顯示，申請該項目的智生發展有限公司，查冊資料顯示該公司董事為有「增城古樹王」之稱的西貢地產商張崇霖，張的太太黃崇瓊亦是董事。

至於擬議的「西貢白腊自然教育園」，則由一間名為STREAM-Education（海納百川教育）管理，城規會文件顯示，該公司由譽德萊教育機構有限公司，以及由香港魚類學會轄下的魚類研究集團有限公司持有。公司查冊顯示，「海納百川教育」的董事分別為黃崇瓊及魚類學會會長莊棣華。

莊棣華對本報表示，魚類學會獲地主借地及邀請做研究，去年應張崇霖太太黃崇瓊邀請合作，在白腊營運自然教育園。莊棣華稱張崇霖夫婦不想白腊生態繼續被破壞，故申請將持有的部分農地發展自然教育園。另外，本報未能接觸張崇霖。

本報4月報道上址辦露營場

規劃署稱休閒農場違例

本報今年4月曾報道白腊農地辦收費露營場，本報向規劃署及地政總署查詢後，兩部門均稱會跟進。事隔兩個多月調查取得進展，當中規劃署稱休閒農場違例，本報記者上周五（2日）到現場，發現農地上大部分設施已移走（見另稿）。

長春社公共事務經理吳希文表示，白腊是郊野公園邊陲地，本身是季節性淡水濕地，10多年來不斷遭破壞，政府即使於2010年將白腊納入發展審批地區圖，政府部門亦曾執法要求終止違例工程，但無補於事，結果濕地變乾地，變成大片綠油油的草地，原來生態價值蕩然無存（見另稿）。

吳又稱，由張崇霖出任董事的譽德萊教育機構，曾於2011年向港府申請在白腊興建國際學校，但被土地及建設資詢委員會否決，同年白腊濕地遭大規模破壞；事隔10年，同一地段的地主向城規會申請自然教育園項目，批評「換湯不換藥」，以教育包裝發展項目：他稱如項目獲批，會向公眾傳遞錯誤信息，鼓勵先破壞後建設，故表示反對項目申請。

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