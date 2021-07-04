13歲開刀10多次 腦瘤童迎難而上獲獎

本屆最年輕得獎者蔡卓琳，兩歲時發現腦腫瘤，現年13歲已接受10多次手術，去年更發現腦瘤出血及荷爾蒙錯亂。卓琳常請病假，難跟上學習進度，同學更質疑她患病及進出醫院真偽，這些說話令她認為世上沒人能明白自己，更因病自責，「為什麼我會病？」、「我不想留在世上了」。幸得母親及朋友開解，她開始消除負面念頭，不再執著於同學對她的看法。每次手術前，卓琳的媽媽都會對她說「不用怕，媽媽會一直陪伴你」，至親的支持令她保持積極的心面對將來。

另一得獎者曾睹家暴 為爸爸振作

另一得獎者姜卓妍自小常目睹父母爭執，她就讀幼稚園時更見過患抑鬱症母親持刀恐嚇父親，結果父母滿面血漬及刀傷被送院；後來她與父親同住，感到被母親拋棄，開始缺乏自信。同時，患有自閉症的同父異母弟弟經常在家尖叫及騷擾卓妍，影響其生活，無法專注學習，升讀英文中學更添壓力，她變得拒絕與人接觸及逃學。卓妍的爸爸對此感到痛心，當卓妍看到父親第一次流淚，她開始明白自己已長大，要作出改變令家庭變得更好。

後來卓妍尋求社工幫忙，希望在新環境重新開始。她轉學到寄宿學校開始參與不同課外活動，包括服務長者、學校音樂會後台工作，重拾自信。

浸大校長艱苦經歷勉青少年

浸大校長衞炳江致辭說他出身深水埗小巷，兒時家境清貧，曾做多份兼職幫補家計，如穿膠花、洗碗、在織布廠工作等，後來發現患哮喘，從小熱愛化學系的他亦因對化學品敏感被迫轉到物理系。他又稱自己對大多數肉類過敏，進食對他來說是件高危事。他以自身經歷勉勵年輕人以樂觀心態面對困難及挑戰，勿怨天尤人。