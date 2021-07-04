前年6‧9遊行後集結案 5人罪成 兩脫罪兩潛逃

被告依次為運輸工人蔡晉昇（22歲）、廣告從業員陳曉進（22歲）、電器技工陳偉樂（27歲）、學生梁曦彤（21歲）、無業的楊常智（24歲）、舞台技術員彭浩基（29歲）及廣告從業員周子俊（34歲）。首6人被控於2019年6月10日，在灣仔分域街及柯布連道之間告士打道的一帶參與非法集結；周則被控於告士打道近柯布連道的天橋參與非法集結。首5被告罪成。同案尚有兩名被告，即香港獨立聯盟召集人陳家駒及救生員李迪泓（20歲），二人早前已棄保潛逃。

5人還押 官明言或判監

裁判官崔美霞裁決時稱，當日告士打道有過百人聚集叫囂，有示威者以雜物堵路，阻塞東西行線，更有示威者作出擾亂行為，向警方擲雜物，認為當時有非法集結。辯方稱，被告可由行人路走到馬路，馬路或聚集非示威者，但崔官認為被告無可能沒有目睹示威者的行為，且警方防線不斷推進，行人路上的人會走到路中心並不合理，認為警方拘捕的是示威者。

崔官亦不同意辯方提出的湯偉雄案例，認為與本案證據不同。代表被告梁曦彤的辯方雖提出其他爭議點，但崔官認為與上述被告的分析一樣，同時參考控方呈堂片段，裁定首5被告罪成。

至於脫罪兩被告，辯方曾傳召證人指被告彭浩基在藝術中心上班，當日負責燈光工作，而控方傳召的警員並無制服彭，又未提到因何觀察而拘捕他。崔官指控方舉證不足，未能肯定彭參與非法集結，裁定罪名不成立。

至於被告周子俊，雖然他在近柯布連道的天橋有叫嚷，但没有證人目睹他被捕前的行為舉止，亦没有證據顯示他與其他人聚集，裁定罪名不成立。崔官下令將案押後至7月16日判刑，以待索取背景報告，其間5名被告還押。

【案件編號：ESCC12/20】

明報記者

（反修例風暴）