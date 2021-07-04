政府開2035「零堆填」期票 環團憂再建焚化爐

徵費縱見效 一爐仍不夠處理

環保署資料顯示，2019年每日棄置堆填區的都市固體廢物約1.1萬公噸，當中廚餘3353公噸，佔約三成；其次是廢紙（2704公噸）及塑膠（2320公噸），分別佔約24.6%及21%，3類已共佔去每日棄置量逾七成。

朱漢強說，由於廚餘處理設施不到位，即使到2029年，透過堆肥及污水處理技術亦只能吸納約1000公噸廚餘，就算垃圾徵費產生作用，人均棄置量減四成，仍有2000公噸廚餘要處理；至於其他棄置堆填區的廢物，縱同樣因徵費減少四成，仍有4000多公噸廢物要處理，擔心到時只靠一個焚化爐須同時處理廚餘及其他廢物，或要增建更多焚化爐才能達到做到藍圖所述「擺脫依賴堆填區」的長遠目標。

環境局長黃錦星今年2月發表《香港資源循環藍圖2035》時，被問及首個焚化爐工程超支，花費逾300億元興建，政府有什麼理據說服市民支持興建第二個焚化爐，他表示會適時公布細節。

（城市保育）