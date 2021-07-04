生產力局新技術 細菌「消化」廚餘成漿

直接隔出不能回收廢物

生產力促進局副總經理馬耀華表示，局方研究以處理污水的技術，利用細菌「消化」廚餘，2016年推出第一代系統，之後經多次改良，研究在特定溫度和濕度等條件下令細菌發揮最大作用，加速廚餘分解。

該局去年9月起在中大安裝新一代處理系統，佔地約200平方呎，每日最多可處理500公斤廚餘，一般飯菜只需15分鐘至1小時已能分解成漿液，然後暫存儲缸，每星期安排兩次吸缸車收集漿液，每次約10公噸，估計較運輸固體廚餘可節省兩至四成運輸成本。

馬耀華說，經細菌分解的廚餘漿液，不但將食物與垃圾分隔開，就連附在骨頭的肉類亦變成漿液，保留了廚餘的「養分」，可與污水處理廠的「共消化」系統接軌，直接提供「無雜質」漿液，省卻在污水處理廠另設系統分揀垃圾。

有屋苑商場擬採用

由於廚餘轉化漿液系統佔地有限，他說目前已有屋苑與商場計劃採用，而該系統可提升至每日處理約2公噸廚餘，將廚餘快速分解並運送到污水處理廠，直接提供漿液，轉廢為能。

（城市保育）