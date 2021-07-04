垃圾徵費回收配套未足 廚餘研焚化 或釋更多致癌物 環團：科技縱可解決 風險增

明報記者 馬耀森

環保署表示，2019年全港每日產生約3500公噸廚餘，回收率約3.6%。該署現時主要將收集到的工商廚餘運到小蠔灣廚餘處理中心（O．Park1）厭氧堆肥；O．Park2正在興建，預料2023年投入運作，兩個處理中心每日合共處理最多500公噸廚餘。

至於其他處理中心則未有落成時間表。環保署稱，政府早前公布《香港資源循環藍圖2035》，為達至「零廢堆填」目標，會發展有機資源回收中心及善用污水處理廠做「廚餘、污泥共厭氧消化」，以提升廚餘處理能力。政府計劃於大埔污水處理廠興建「有機廢物預處理中心」，是「廚餘與污泥共厭氧消化」系統的組成部分，期望在2029年運作，每日可處理約500公噸廚餘。

8年後始有大型設施

環團：必現數年空窗期

綠惜地球環境倡議總監朱漢強表示，本港到2023年才有第2期廚餘處理中心，之後到2029年才有大型接收設施建成；而按目前立法會審議垃圾徵費草案進度，若草案於今個立法年度通過，再加上18個月準備期，最快2023年實施徵費，即使到時已為工商及家居廚餘建立收集網絡，接收廚餘的設施卻未到位，「肯定會出現數年空窗期」，又稱「即使到了2029年，全港處理廚餘量雖然增至1000公噸，仍有2000幾公噸廚餘要處理」。

多鹽多調味 焚化增釋二噁英

本港長遠若無大型廚餘設施，要做到零堆填，預料會有以千公噸計廚餘以焚化方式處理。朱漢強引述台灣環保署和台南環保局資料顯示，廚餘含高濃度水分，將使焚化時能源效率無法充分發揮，加上當地人飲食習慣，令廚餘含鹽量偏高，焚化過程會釋出較多二噁英。

美國化學協會旗下期刊Environmental Science & Technology（《環境科學與技術》）曾公布一項日本研究稱，大氣中二噁英一個來源是焚燒廚餘，而部分食物如蛋黃醬焚化時釋出的二噁英較沒調味食物高出54%。

朱漢強表示，焚化廚餘有可能釋出較多二噁英，雖可透過科技解決，但會增加不必要風險。他曾參觀內地焚化場，會把廚餘放數天，隔走垃圾汁、減低濕度，焚化爐另有烘乾程序，亦可減低廚餘水分及鹽分，但無法完全處理，且要額外耗能，並非最理想處理方式。

倘需增程序 能源轉化恐倒蝕

綠色力量總監鄭睦奇表示，政府規劃廚餘回收以至處理設施的進度未能配合垃圾徵費，料最終仍有大量廚餘棄置堆填區。鄭又稱，廚餘水分比例太高，先耗用不少熱能減少水分再焚燒，轉化的能源「隨時少過耗用的能源，有可能蝕本」，未必划算，認為政府應加快落實更多廚餘設施，不應過分依賴焚化爐。

餐飲聯業協會會長黃家和表示，全港食肆日產約1000公噸廚餘，政府正式徵費前必須為業界提供廚餘回收渠道，否則對業界不公平，業界歡迎18個月準備期內政府願為業界免費收集廚餘。

（城市保育）