風水師身分結識龔如心 聲稱獲贈全數財產

自稱風水師的商人陳振聰，1992年宣稱扶乩測出被綁架的龔如心丈夫王德輝流落香港東部荒島，藉此接近龔如心，二人漸締結私情，多年來獲龔送贈30億元。聆訊期間庭上披露多條尺度頗大的調情片段，陳稱二人相識幾個月便發展親密關係，龔暱稱他做「老公公」。陳更稱幾近夜夜造訪龔的寓所，曾把臂同遊郊外，更在多個華懋地盤挖洞作法。

龔如心2007年逝世，喪禮後陳的律師高調展示一份2006年遺囑，表示龔把遺產全數交予陳，正式與2002年遺囑的遺產信託人華懋慈善基金爭產。2010年2月2日，高院裁定陳敗訴，並指有人偽造2006年遺囑，2011年5月底陳被起訴，同年10月陳在終院爭產失敗。2013年，高院裁定陳振聰偽造及行使虛假文書罪成，判囚12年。陳其後向上訴庭及終審法院上訴均遭駁回。服刑期間，陳振聰曾向包括本報等多間傳媒寄送文件，稱已向廈門市法院控告曾處理遺囑的律師行及華懋慈善基金等8人串謀令其入獄。