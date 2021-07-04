裁偽造龔如心遺囑服刑8年 陳振聰出獄 「要慢慢適應香港」

2013年7月，陳振聰被高院裁定偽造和使用虛假文書罪名成立，判囚12年。陳在獄中行為良好及扣除假期，服刑8年後昨刑滿出獄。昨早8時許大批傳媒在赤柱監獄等候，至近9時半，身穿西裝、精神飽滿的陳振聰手持一本《聖經》及一袋個人物品步出監獄，逐一與胞弟陳振國、長子、牧師林以諾等親友擁抱，親友亦送上一幅畫有蓮花的油畫，陳妻譚妙清則未有現身。

墳場拜亡母 「憾未見最後一面」

陳其後笑着答謝傳媒關心並登上一輛黑色私家車，他稱會先前往拜祭母親，之後去吃雲吞麵。其間有人遞上一個信封，陳振聰即場接過及打開，內有一張寫有「否極泰來」的橫幅。

他離開監獄後，由胞弟、長子及林以諾陪同，到香港華人基督教聯會薄扶林道墳場拜祭亡母。他在母親墳前下跪及叩頭，其後向傳媒表示，「好掛住媽媽，真係好掛住」，其母在他服刑期間辭世，他稱遺憾當年未能見母親最後一面，「當日如果可以嚟拜媽媽就冇咁大遺憾」。陳振聰明顯較入獄前消瘦，他稱獄中生活還可以，惟食物較清淡，起初不太適應。他出獄後暫無打算，「慢慢嚟，休息吓先，連坐車都暈車浪」。

稱生命多無奈 需保平常心

他續說，「生命好多無奈，最緊要任何情况下平常心啲，自己可以平靜一啲，有好多事唔係我哋控制到，要慢慢適應香港，適應社會，適應生活，要重新嚟過，真係需要時間」，又稱「8年唔係短時間」。

林以諾引領禱告後，陳振聰離開墳場，乘座駕返回半山列堤頓道嘉和苑寓所，約半小時後再乘私家車前往北角馬寶道一間音樂學院與朋友相聚，他在音樂學院逗留逾兩小時，並在內與朋友用膳，其後乘坐私家車離開。

陳振聰1992年認識龔如心，並成為其風水師，龔如心在世時曾給予陳逾30億元。龔如心2007年病逝後，陳手持一份遺囑，聲稱自己是遺產唯一繼承人，其後與龔如心家人打爭產官司，爭奪830億元的華懋王國。2013年，陳振聰的遺囑被法庭裁定是偽造，偽造及行使虛假文書罪成，判監12年，扣減刑期後服刑共8年，昨日出獄。