壹傳媒工會解散 記協設「緊急援助金」助前員工

壹工會稱，工會即將啟動解散程序，詳情稍後公布。至於員工離職補償問題，工會現任理事在工會解散後繼續跟進，短期內會保留工會的facebook專頁作發放消息之用；工會又感謝記協向壹傳媒員工提供經濟協助。

工會：理事繼續跟進補償問題

記協昨日宣布成立「壹傳媒失業緊急援助金」，並將召開特別會員大會，尋求會員同意透過眾籌向壹傳媒前員工發放緊急失業援助金。記協又稱，收到市民提供價值約26萬元的「阿布泰國生活百貨」現金券及價值3萬元的「同人辦館」現金券，希望轉交給壹傳媒前員工。

稱收到26萬元百貨現金券

記協安排兩輪領取

記協將安排兩輪領取時間，首輪領取期為7月5至16日，壹傳媒前員工帶同5月1日後的員工身分證明，例如糧單、職員證副本等，可到記協辦公室領取500元阿布泰國生活百貨現金券，首60人可另領取500元同人辦館現金券；完成首輪領取，記協整理剩餘的現金券後，再安排次輪領取。