電子消費券今起可登記 Tap & Go拍住賞App一度「塞車」

昨日在Tap & Go拍住賞的facebook專頁，不少網民留言表示，登記Tap & Go拍住賞帳戶時，程式顯示有數千用戶在等候。本報記者昨晚嘗試登記啟動Tap & Go拍住賞，下載應用程式後，程式顯示前面有超過5000個用戶正在排隊，預計輪候時間一度顯示要17分鐘，最終等候約20分鐘才能登入。

昨晚逾5000用戶排隊

不少網民在Tap & Go拍住賞的facebook專頁留言，懷疑程式被黑客攻擊，有網民稱自己是現有用戶，也無法登入。另有網民留言稱帳戶被盜用，有網民表示近日過數到Tap & Go拍住賞後，帳戶沒有顯示曾入數。

拍住賞：反應好 或需候片刻

Tap & Go拍住賞營辦商香港電訊表示，由於反應良好，用戶可能需等待片刻才可登入手機錢包，手機錢包內將顯示等侯時間。發言人又稱，由於消費券登記將持續至7月17日，用戶在未來兩周將有充裕時間登記。