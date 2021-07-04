盼9月前推高接種率 許樹昌：港接近有條件通關

昨增1輸入 曾打一劑復必泰

本港昨日新增一宗輸入個案，39歲男子6月29日乘搭KE607航班抵港，第3日的樣本驗出陽性，不涉變種病毒株，他於4月8日在香港接種一劑復必泰疫苗。昨另有少於5宗初步確診。因應指定檢疫酒店兼職清潔員確診，衛生防護中心在油麻地紅茶館酒店正抽驗44個環境樣本。

許樹昌昨日在商台《政經星期六》表示，「香港接近有條件與其他地方通關」，不過仍有3宗個案令人擔憂，包括需觀察兩周看27歲地勤和41歲檢疫酒店清潔工確診後會否造成社區傳播，並要研究抵英國後確診的母子是否在香港感染。他相信，內地和澳門都會先觀察這3宗個案是否涉本地感染再決定通關。

英六成人已打1針 仍爆Delta

許：港接種率需最少七成

許樹昌指出，英國雖有超過六成人打了第一針新冠疫苗，但Delta變種病毒在年輕人群體之間傳播，接種率高的以色列仍有200、300名未打針者受感染，美國接種率低的州份亦爆發。他希望本港能於9月前盡量推高接種率，接種率達五成仍未「穩陣」，達七成以上更理想。

許樹昌稱，打一針復必泰對於Delta變種病毒有33%防有徵狀感染的保護率，完成兩針升至88%，科興的相關文獻數據則不多，但他引述中國工程院院士鍾南山提到內地疫苗對Delta變種病毒，預防密切接觸者感染的保護率為69%，減肺炎風險為73%，減嚴重併發症風險95%。

（新冠疫情）