教局研9月起強檢未打針教職員 葉建源：針對教師不公 劉宇隆：不應差別對待

楊潤雄估計現時約三成教師已打針，將於本月底再向全港學校了解接種率，並在8月初按數據決定9月開學安排，呼籲師生在暑假期間打針。他明言對教師期望更高，其日常工作是保護學生，應「做多步打針」保障學生，尤其是小學及幼稚園學生。

楊潤雄：按學校接種率 8月初決定

楊認為，若一間學校約八成學生已打疫苗，學生準備好參與教學活動，個別不打針的教職員「起碼有個責任恆常檢測」，令教學活動如常進行，否則對其他人不公平，並稱局方正考慮9月起要求未打針的教職員強制檢測。對於小學生暫時未能注射疫苗，楊說若疫苗未有新發展，小學或維持半日上課。

有校長倡教局支援取樣本瓶

教育界立法會前議員葉建源表示，教職員及學生同樣有可能將病毒帶入校園，只要求教職員強制檢測並不公平。他認為教職員強檢涉及人數眾多，樣本瓶或供不應求，加上學校不是高風險染病場所，可能出現醫療資源錯配，政府當務之急應鼓勵接種疫苗。他續說若確診數字持續低，亦可考慮恢復全日制授課。

新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林說，根據以往案例，本港成人感染機率較高，「一早應要求（教職員）強制檢測」，形成防護網保障學生健康，亦有利恢復校內體育及課外活動，建議教育局支援學校定期取得足夠樣本瓶，以便定期檢測。朱稱，該校兩至三成教職員已打針，大部分教職員打算暑假打針，相信9月開學前能達到八成接種率，希望小學能盡快恢復全日制。

劉：下調接種年齡應循序漸進

港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆認為，中學最少達七成接種率才有條件全面恢復全日制面授課程，打完兩針的學生可除口罩參與體育活動和一起吃午飯；未接種者有感染風險，午飯時宜個別進食和戴口罩運動。就未能達至七至八成接種率的中學，劉宇隆認為政府不應差別對待，應派員向學校了解原因及提供協助。

就進一步下調疫苗接種年齡，劉宇隆認為應循序漸進，先下調到中學生，再下調至小學生，其後探討有否需要再下調年齡；幼童未必需接種，並需留意兒童接種後現心肌炎的風險。

美研究招4500童打復必泰

另外，有美國機構正做6個月大至11歲健康兒童接種BioNTech（復必泰）疫苗「2/3期」臨牀研究，目標招募4500名兒童。有該研究人員受訪時稱，12歲或以上者目前接受30毫克復必泰，在上述研究中5至11歲兒童會接種10毫克，5歲以下會接種3毫克。劉宇隆料今年秋天有12歲以下打復必泰的研究結果，學界曾討論兒童或只需接種一劑復必泰，或接種兩劑但大減劑量。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨日說，衛生署6月初曾詢問科興會否提早申請在港下調接種年齡，但科興回覆希望完成第三期臨牀研究才申請，他預料科興在今年第四季獲得數據後再申請。

明報記者

（新冠疫情）