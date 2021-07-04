百年黨慶展未提六四 反修例列撐警照 林和立：按內地做法「報喜不報憂」

SARS新冠強調中央伸援手

展覽開幕禮昨早在灣仔會議展覽中心開幕，特首林鄭月娥、中聯辦副主任盧新寧及多名政府官員出席。律政司長鄭若驊致辭稱，香港回歸「也是中國共產黨百年事業中的重要篇章」，一國兩制初心如《基本法》所言，是為維護國家主權統一、領土完整，保持香港繁榮穩定，故必須全力落實維護國家安全法律制度及執行機制。

展覽內容提及多項香港發生的事件，包括反修例風波、訂立《港區國安法》等，當中提及市民支持警察，以及支持修改選舉制度、立國安法；展覽亦提及SARS、新冠疫情，兩者均主要強調中央伸出援手、無償向港提供大批抗疫藥品、器材（見圖）。

參觀者：若要進步應多受批評

展覽亦有提及抗日戰爭、文革等，惟未見六四事件。帶同3名女兒參觀展覽的廖先生稱，理解國家或憂慮六四成為國際議題，但作為大國，若要進步應多接受批評，「這麼多年了，有經歷才會得到教訓、會進步」；他昨日參觀展覽後，稱樂見中國發展成世界第二大強國，冀帶女兒深入認識祖國。

時事評論員林和立認為，展覽內容按內地一貫做法，即強調正面政策、輕輕帶過負面歷史事件而行，他舉例，不論是SARS抑或新冠疫情，起源亦有爭議，但北京相當敏感，自然不會主動提起、寧避重就輕，強調中央迅速戰勝疫情。

林又稱，特區政府去年起強調愛國教育，雖教育局長楊潤雄稱可探討中國不足之處，但估計愛國教育亦會按內地做法，多強調黨政軍的貢獻。

設VR展區光影體驗區

展覽昨起免費開放至7月9日，分六大展區，講解共產黨成立至今歷史，並設VR展區等；昨日可見，多名市民排隊參觀名為「火種1929」的光影體驗區，在內觀看全景短片。