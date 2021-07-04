研朝鮮赴清使節 稱處文化夾縫如港人

部分鄙視滿人 部分接受清規則

在大學讀中韓關係史時，羅樂然才知道有朝鮮燕行使，他們處於兩種文化之間，部分人鄙視清朝，覺得滿人不如朝鮮仍穿闊大袖明朝服飾那麼「正統」，卻屈於當時形勢要與清保持外交，「有時他們覺得中國建築宏偉但非常野蠻」，他們借助與中國對比搜索自己的身分，「人與人交流，很多時並非是理解相同的人，很多時是透過相異，才可再重新發現自己」。

在羅樂然眼中燕行使就像香港人，香港人自覺講粵語、寫繁體字，與內地不同，同時與內地關係不太融洽，如同古時燕行使要到北京朝貢，仍會私下寫文章批評清朝，有些燕行使甚至堅持反清復明，有些覺得北京有值得學習的地方，不應拘泥過去、向前展望，有些縱不喜歡滿人但仍接受規則，「真是愈講愈像香港」。至於有燕行使向清朝獻媚嗎？他笑言沒有，但有些翻譯官會有類似行為。

藉韓國新加坡 了解「身分」塑造

除研究韓國，羅樂然2015年於新加坡南洋理工大學攻讀人文學院博士，自此對新加坡文化感興趣，「我落機那天就是新加坡50周年國慶」。他說新加坡的大學中文系是參照以前的香港大學中文系，同樣不分文史哲；新加坡有一座全球保存得最完整的虎豹別墅，但虎豹別墅是香港的記憶；香港有很多熟食中心，新加坡則更為熟食中心的「小販文化」申請列入世界非物質文化遺產。「新加坡作為一個小國，如何既要鞏固多元，亦做很多保育及教育工作，令大家感受到新加坡人身分。」羅樂然始終關注「身分」這議題，而香港學者與中國或台灣學者不同，研究中國歷史較願意用新的目光看；他自己亦不斷透過比較尋找自己。他今年底將到韓國學中央研究院做訪問學人一個月，屆時未知能否發掘到更多資料與面向。