【周日人物】《歷史係咁話》停製 主持盼「歲寒之後就立春」 羅樂然：歷史要拉長看 可看見希望

繪畫該圖的韓國著名金石學家金正喜當時流放到濟州島，獲學生、譯官李尚迪送來珍貴書籍，感動之下畫出一棵老松樹依靠年輕松樹，捱着歲寒長出新枝。以主持人身分而言，羅樂然稱節目若停播，自然就算是「歲寒」了，但如今時局卻不知是歲寒還是入冬，「有陣秋涼，秋後就處斬，我希望現在是歲寒，之後就立春」。

明報記者 羅嘉凝

《歷史係咁話》2017年啟播，其中一名主持是32歲香港公開大學人文社會科學院助理教授羅樂然，第一季時他是新加坡南洋理工大學人文學院博士候選人，後來是澳門大學歷史系客座導師、香港公開大學人文社會科學院講師，四度換頭銜，詎料公開大學正式更名為香港都會大學之前，節目已煞停。

稱公共廣播助普及知識

港台下架「公眾失開放資產」

羅樂然謂，當年港台監製找曾卓然開拍節目，曾卓然找來譚家齊、范永聰、羅婉嫻及其他幾個年輕學者，他們是各主題中唯一無換過班底的一組人，當時認為公共廣播做文史哲節目屬難得的突破。每集主題離不開歷史上的人性共性、物質如何改變歷史、邀請嘉賓推翻既有概念，亦會借鏡香港時勢，2019年談過流言，2020年則講秘密警察，最近更提到弒君。

《歷史係咁話》上周二論殺功臣，羅樂然笑言那集是今年錄製的「罐頭」。眾多集數中，他最愛有關咖啡一集，因他愛咖啡，連帶茶、糖、糞便亦各佔一集。他稱公共廣播節目，公眾隨便轉台時可能無意中收看到節目，從而認識歷史，有幸可參與幫助歷史普及，曾有途人告訴他將修讀歷史學位，「有次出街食飯時，有人話看過我的節目，叫我加油」。

未至白色恐怖

但「避談已是文字獄」

讀歷史的人着重史料，惟港台今年決定將播出12個月以上的節目集數全部由YouTube下架，羅樂然對公眾失去開放資產的材料感到遺憾，甚至認為浪費港台多年心血。若日後《五夜講場》停播，他稱會失去一些普羅觀眾，但相信有主持會轉向YouTube、Patreon，料屆時會吸引不同受眾。

現時不少人形容香港正步向台灣白色恐怖或韓國軍人政權時期，羅樂然認為無法類比，但大家可思考為何這麼多人有此投射，而現在未至於是白色恐怖，但大家審查、自我保護機制加強，對媒體表述立場或態度變得很困難或擔憂，「大家避開不講，這其實都是一種文字獄」。

昔台灣能監控 今緬甸已難「鎖國」

至於香港是否已走向白色恐怖或光州悲劇的歷史循環，他說「歷史有時是個loop（圈），但有些criteria（準則）不可返轉頭」，例如台灣白色恐怖時期國民黨控制全部媒體、監控全社會，但現代社會即使是朝鮮人民都可聽到非政府聲音，緬甸消息被封鎖但外界仍可看到其情况，「即使條件相似，但21世紀的社會環境已不再一樣」。

羅樂然說，學習歷史要頭腦清晰，盲目直接對比無助自己亦無助社會走向，傷春悲秋更無意思。他自言為人較樂觀，「宋朝漢人受遼國、金國、元朝打壓，後來南方漢人將非漢人驅逐、建立明朝，要拉長線看」。他舉例清代漢人受壓迫，但文人結社文化鼎盛；明朝太監弄權，但誕生了唐伯虎、王陽明，「我們可以見到另一個面向，重新對社會、對時代有另一種閱讀，因此未至於極度悲觀，而可以看見希望」。

推介看蘇軾 流放歲月覓歡樂

《歷史係咁話》主持未如其他主題的主持轉投網絡平台，其他主持人寄語羅樂然「睇書啦」。他推介大家看人物故事，如宋代屢被貶官的蘇軾，即使流放海南島仍找到歡樂、找尋自己生活。那即是鼓勵大家移居他國？羅樂然笑言這是個人選擇，但他無想過移民，因他去過不同地方工作，始終覺得較適合在香港生活，「香港有動力推動你做好件事，可能是壓力，但亦是動力」。

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