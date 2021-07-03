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2021年7月3日星期六
港聞二
發行《理大圍城》 影意志遭藝發局停資助 主席：美化暴動 影：續合法推動獨立電影
《理》原定高先上映 遭文匯批違國安棄播
控煽惑集結被拒保釋 鄒幸彤：悼念六四無罪
確診者酒店房消毒9分鐘了事 袁國勇指時間太短 染疫清潔員疑吸入病毒
3確診印傭與地勤曾機場相遇 先後接觸電梯扶手
聶德權稱與逾300學校商討 安排到校或集體打針
港大研究：青少年針後未見心肌炎
中總推疫苗接種津貼 打針遭扣薪可獲千元
股樓仍旺 金融界：人才流失或三五年浮現 業界稱國安法下銀行面對凍結帳戶被動
財金地產數據升 資金湧港 離港提取強積金增4.6億
史墨客：恒常交往被詆譭外國干預
台大學者稱兔死狐悲：港打壓反對派 台灣人如見二二八事件
唐英傑案控方：三國以來光復即奪回政權 專家證人追溯至商周 「革命」指推翻現政府制度
指光時始創者梁天琦 主張選票推翻政權
美指消除人口販運未達標 港府斥偏頗
中聯辦：七一訪1500基層家庭 5副主任參與
僱員補償修訂條例生效 「極端情况」上下班納保障範圍
「向國安處舉報」履歷曝光 中大網站移除學者李薇資料
鄧忍光等5代表聯合國發言 稱國安法保障港人權利自由
女保鑣爭產兇案 姨：見兄姊倒地始知是真槍 憶甥冷酷開槍 舅兩度啜泣
港珠澳橋測試作假 11被告加刑
查糾紛揭沒供強積金遭通緝 警拘區議員王進洋
和你lunch堵路擲磚 券行文員囚30月
腰包搜出爆炸品 貨車司機囚40月
無交選舉開支 區會敗選者囚6月
停牌漢衝路障 警追逐10公里拘捕
涉禮賓府外丟燃彈 男子被捕 現場檢土製彈材料 爆炸品課搜單位無果
女嬰擲地 保母認虐待 官：即時監禁機會高
黃照達漫畫
【Emily】自己冇睇過 擔心細路睇完「偏歪咗」 何君堯：《大叔的愛》要過電檢
【Emily】250居英港人集會「哀悼九七」
【Emily】保安局推國安法網上虛擬展覽
【Emily】水上的士 建制泛民都唔多like
黃照達漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
【小啟：尊子請假，Emily版漫畫由黃照達代筆。編輯部】
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