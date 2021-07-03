女嬰擲地 保母認虐待 官：即時監禁機會高

官指違反誠信 沒履行責任

控罪指被告鍾照萍（56歲）於2021年6月18日，在觀塘翠屏南邨一單位，為一名8個月大兒童、即女童X負有看管或照顧責任的人，故意襲擊女童X，其方式相當可能導致X受到不必要的苦楚。

案情指女嬰X的父親透過Facebook聘請被告，負責照顧當時只有8個月大的X。案發當天父親在上班途中觀看家中閉路電視時，發現被告把X摔在膠地墊上，回家後即時解僱被告。父母帶X到醫院驗傷，並無發現表面傷痕，X父母把片段分享給朋友，片段隨後於網上流傳，警方及後介入調查並拘捕被告。

辯方求情：好友離世 心情受困

辯方求情指被告受聘期為20天，案發時剛好是被告第8天上班。當時被告一名馬來西亞的好友剛離世，因新冠疫情無法出席喪禮，心情受困，故一時情緒激動才發生事件，事後深感後悔，已主動向醫生尋求協助，解決情緒問題，並遞上教會牧師、教友及自己所寫的求情信。

【案件編號：KTCC 1137/21】