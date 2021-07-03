女嬰擲地 保母認虐待 官：即時監禁機會高

【明報專訊】翠屏南邨一名保母受僱照顧8個月大的女嬰時，涉在餵奶期間將女嬰摔在膠地墊上；事件由女嬰父親透過閉路電視片揭發。保母昨在觀塘裁判法院承認一項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，還押至7月16日判刑，以待索取被告的背景、精神科及心理報告。裁判官指出，被告沒有履行照顧女童的責任，違反誠信，即時監禁可能性高。
官指違反誠信 沒履行責任
控罪指被告鍾照萍（56歲）於2021年6月18日，在觀塘翠屏南邨一單位，為一名8個月大兒童、即女童X負有看管或照顧責任的人，故意襲擊女童X，其方式相當可能導致X受到不必要的苦楚。
案情指女嬰X的父親透過Facebook聘請被告，負責照顧當時只有8個月大的X。案發當天父親在上班途中觀看家中閉路電視時，發現被告把X摔在膠地墊上，回家後即時解僱被告。父母帶X到醫院驗傷，並無發現表面傷痕，X父母把片段分享給朋友，片段隨後於網上流傳，警方及後介入調查並拘捕被告。
辯方求情：好友離世 心情受困
辯方求情指被告受聘期為20天，案發時剛好是被告第8天上班。當時被告一名馬來西亞的好友剛離世，因新冠疫情無法出席喪禮，心情受困，故一時情緒激動才發生事件，事後深感後悔，已主動向醫生尋求協助，解決情緒問題，並遞上教會牧師、教友及自己所寫的求情信。