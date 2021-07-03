港聞

港聞二

女嬰擲地 保母認虐待 官：即時監禁機會高

【明報專訊】翠屏南邨一名保母受僱照顧8個月大的女嬰時，涉在餵奶期間將女嬰摔在膠地墊上；事件由女嬰父親透過閉路電視片揭發。保母昨在觀塘裁判法院承認一項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，還押至7月16日判刑，以待索取被告的背景、精神科及心理報告。裁判官指出，被告沒有履行照顧女童的責任，違反誠信，即時監禁可能性高。

官指違反誠信 沒履行責任

控罪指被告鍾照萍（56歲）於2021年6月18日，在觀塘翠屏南邨一單位，為一名8個月大兒童、即女童X負有看管或照顧責任的人，故意襲擊女童X，其方式相當可能導致X受到不必要的苦楚。

案情指女嬰X的父親透過Facebook聘請被告，負責照顧當時只有8個月大的X。案發當天父親在上班途中觀看家中閉路電視時，發現被告把X摔在膠地墊上，回家後即時解僱被告。父母帶X到醫院驗傷，並無發現表面傷痕，X父母把片段分享給朋友，片段隨後於網上流傳，警方及後介入調查並拘捕被告。

辯方求情：好友離世 心情受困

辯方求情指被告受聘期為20天，案發時剛好是被告第8天上班。當時被告一名馬來西亞的好友剛離世，因新冠疫情無法出席喪禮，心情受困，故一時情緒激動才發生事件，事後深感後悔，已主動向醫生尋求協助，解決情緒問題，並遞上教會牧師、教友及自己所寫的求情信。

【案件編號：KTCC 1137/21】

相關字詞﹕觀塘裁判法院 新冠疫情 保姆 女嬰 虐待兒童

上 / 下一篇新聞

發行《理大圍城》 影意志遭藝發局停資助 主席：美化暴動 影：續合法推動獨立電影
發行《理大圍城》 影意志遭藝發局停資助 主席：美化暴動 影：續合法推動獨立電影
《理》原定高先上映 遭文匯批違國安棄播
《理》原定高先上映 遭文匯批違國安棄播
控煽惑集結被拒保釋 鄒幸彤：悼念六四無罪
控煽惑集結被拒保釋 鄒幸彤：悼念六四無罪
確診者酒店房消毒9分鐘了事 袁國勇指時間太短 染疫清潔員疑吸入病毒
確診者酒店房消毒9分鐘了事 袁國勇指時間太短 染疫清潔員疑吸入病毒
3確診印傭與地勤曾機場相遇 先後接觸電梯扶手
3確診印傭與地勤曾機場相遇 先後接觸電梯扶手
聶德權稱與逾300學校商討 安排到校或集體打針
聶德權稱與逾300學校商討 安排到校或集體打針
港大研究：青少年針後未見心肌炎
港大研究：青少年針後未見心肌炎
中總推疫苗接種津貼 打針遭扣薪可獲千元
中總推疫苗接種津貼 打針遭扣薪可獲千元
股樓仍旺 金融界：人才流失或三五年浮現 業界稱國安法下銀行面對凍結帳戶被動
股樓仍旺 金融界：人才流失或三五年浮現 業界稱國安法下銀行面對凍結帳戶被動
財金地產數據升 資金湧港 離港提取強積金增4.6億
財金地產數據升 資金湧港 離港提取強積金增4.6億
史墨客：恒常交往被詆譭外國干預
史墨客：恒常交往被詆譭外國干預
台大學者稱兔死狐悲：港打壓反對派 台灣人如見二二八事件
台大學者稱兔死狐悲：港打壓反對派 台灣人如見二二八事件
唐英傑案控方：三國以來光復即奪回政權 專家證人追溯至商周 「革命」指推翻現政府制度
唐英傑案控方：三國以來光復即奪回政權 專家證人追溯至商周 「革命」指推翻現政府制度
指光時始創者梁天琦 主張選票推翻政權
指光時始創者梁天琦 主張選票推翻政權
美指消除人口販運未達標 港府斥偏頗
美指消除人口販運未達標 港府斥偏頗
中聯辦：七一訪1500基層家庭 5副主任參與
中聯辦：七一訪1500基層家庭 5副主任參與
僱員補償修訂條例生效 「極端情况」上下班納保障範圍
僱員補償修訂條例生效 「極端情况」上下班納保障範圍
「向國安處舉報」履歷曝光 中大網站移除學者李薇資料
「向國安處舉報」履歷曝光 中大網站移除學者李薇資料
鄧忍光等5代表聯合國發言 稱國安法保障港人權利自由
鄧忍光等5代表聯合國發言 稱國安法保障港人權利自由
女保鑣爭產兇案 姨：見兄姊倒地始知是真槍 憶甥冷酷開槍 舅兩度啜泣
女保鑣爭產兇案 姨：見兄姊倒地始知是真槍 憶甥冷酷開槍 舅兩度啜泣
港珠澳橋測試作假 11被告加刑
港珠澳橋測試作假 11被告加刑
查糾紛揭沒供強積金遭通緝 警拘區議員王進洋
查糾紛揭沒供強積金遭通緝 警拘區議員王進洋
和你lunch堵路擲磚 券行文員囚30月
和你lunch堵路擲磚 券行文員囚30月
腰包搜出爆炸品 貨車司機囚40月
腰包搜出爆炸品 貨車司機囚40月
無交選舉開支 區會敗選者囚6月
無交選舉開支 區會敗選者囚6月
停牌漢衝路障 警追逐10公里拘捕
停牌漢衝路障 警追逐10公里拘捕
涉禮賓府外丟燃彈 男子被捕 現場檢土製彈材料 爆炸品課搜單位無果
涉禮賓府外丟燃彈 男子被捕 現場檢土製彈材料 爆炸品課搜單位無果
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】自己冇睇過 擔心細路睇完「偏歪咗」 何君堯：《大叔的愛》要過電檢
【Emily】自己冇睇過 擔心細路睇完「偏歪咗」 何君堯：《大叔的愛》要過電檢
【Emily】250居英港人集會「哀悼九七」
【Emily】250居英港人集會「哀悼九七」
【Emily】保安局推國安法網上虛擬展覽
【Emily】保安局推國安法網上虛擬展覽
【Emily】水上的士 建制泛民都唔多like
【Emily】水上的士 建制泛民都唔多like