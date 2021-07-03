涉禮賓府外丟燃彈 男子被捕 現場檢土製彈材料 爆炸品課搜單位無果

7月1日凌晨，有人向禮賓府投擲易燃物，引起火警及爆炸，無人受傷。保安見狀將火撲熄並報警，警方探員及爆炸品處理課到場調查，在禮賓府近圍欄一個斜坡的草地上檢獲6罐打邊爐用的石油氣罐及4樽助燃劑，警方指，該10件物件加在一起可製成一個土製燃燒彈。

24歲無業 單位檢刀槌火機

警方有組織罪案及三合會調查科昨中午在馬鞍山拘捕一名24歲王姓男子，下午將他押解到馬鞍山錦豐苑錦薇閣搜屋。探員在單位內檢獲疑犯的衣物、一部電腦主機、一部平板電腦、一支另一端連刀仔的槌、一支噴漆、數盒火柴、數個打火機及兩包砂糖等。爆炸品處理課下午4時許亦到場蒐證，逗留20分鐘，未有帶走任何物品。

疑犯精神狀態 警：正常人

警方有組織罪案及三合會調查科署理總警司何振東指，正調查該男子動機。被問及被捕男子的精神健康狀態及犯罪紀錄，他形容疑犯是「正常人」，其他不便透露。他又指，警方會不時檢視禮賓府的保安，及與各部門保持聯絡，看看有沒有需要改善。

何振東又指，此縱火案及前晚銅鑼灣的刺警案，正正印證到「社會上仍有一小撮死心不息、冥頑不靈的暴力人士，往往想趁喜慶日子進行襲擊，造成恐慌，傷害香港社會、傷害香港市民」。