港聞

港聞二

和你lunch堵路擲磚 券行文員囚30月

【明報專訊】前年11月12日，31歲前證券行文員在中環參與「和你lunch」，其間曾將磚塊扔進行車隧道、用傘遮掩其他示威者，以及被搜出一支噴漆。他早前承認暴動共3罪，昨於區域法院判刑。法官表示，被告雖沒參與任何形式的暴力行為，但曾與警方對峙，反映他認同其他示威者的行動，判囚30個月。

被告韓寶生（31歲）承認各一項暴動、身處非法集結時使用蒙面物品和管有物品意圖摧毁或損壞財產罪。暫委法官許肇強判刑稱，中環是香港重要的金融中心，當日有數百名示威者掘磚堵路、向路障投擲汽油彈以及破壞交通燈等，屬於嚴重的暴動案。許官認為，大部分示威者保持克制，僅在場旁觀，只有小部分人直接參與堵路；從片段可見，只有數人向警方投擲磚塊，並無擊中警員和警車，警員安危未受威脅，顯示本案性質比同類案件輕微。

官：與警對峙 顯認同其他示威者

針對被告在案中的角色，許官表示，被告曾堵路和向隧道投擲磚塊，未見有更激進行為，亦沒號召和煽動他人犯案。惟許官強調，被告曾與警方對峙，反映他認同其他示威者的行動，遂以4年監禁為暴動罪的量刑起點，因被告認罪及有悔意，減刑至30個月。至於其餘兩罪，被告分別判囚4星期及兩個月，與暴動罪刑期同期執行。

【案件編號：DCCC771/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 管有物品意圖摧毀或毀壞財產 禁蒙面法 暴動罪 和你Lunch

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