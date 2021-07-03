查糾紛揭沒供強積金遭通緝 警拘區議員王進洋

王進洋昨在facebook發帖表示，昨早被警方上門拘捕，將被帶返北大嶼山警署，稱「可能屬於國安法及商業罪案」，他其後刪去帖文，並澄清是涉及一宗與強積金有關而被通緝的案件，不涉及《港區國安法》。

警方回應表示，昨日早上接獲一名25歲女子報案，稱與一名男子在大嶼北東涌海濱路一個單位因金錢問題起爭執。警員接報到場，經初步調查後，發現該名27歲姓王本地男子為一名被通緝者，牽涉一宗法庭案件。案件列作糾紛及發現通緝人士，被捕男子已獲准保釋。

消息稱情侶爭執 王：同住手足

王進洋其後在facebook表示「從來都無女朋友」，不明白為何有傳媒稱涉及情侶爭執。他說有一名自稱「日子唔多好過」的手足，「接濟咗佢瞓我隔離房」。該手足近日被「踢爆」「呃錢私吞同假扮受害者」後，王欲將其趕走，惟該「手足」在其家搗亂，反指王欠其1萬元，對方其後報警。王進洋表示已多次與警員稱「佢唔係我女朋友」，惟被警「老屈」。

該帖文未有提及該「手足」的性別。