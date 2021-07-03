女保鑣爭產兇案 姨：見兄姊倒地始知是真槍 憶甥冷酷開槍 舅兩度啜泣

被告詹心桀（現年47歲）否認各兩項謀殺及有意圖而射擊罪。其二舅父詹前駒（現年74歲）昨供稱，被告約他、四舅父詹鎮基（終年62歲）、二姨詹少芬（終年80歲）、三姨詹小慧（現年63歲）及被告兄長魏敬東在2018年6月26日早上10時於太古城一間酒家見面，被告約11時半到場，後提議到附近公園「傾多陣」，眾人及後到附近的鰂魚涌公園。

「槍聲3年來都忘記唔到……」

二舅父續稱，他們及後各自坐在公園涼亭下的椅。下午約3時，他突然聽到槍聲，抬頭打斜望到被告，他哽咽說：「佢遞起隻手，攞住手槍伸直手，表情冷酷，瞄準住開槍，但瞄邊就唔知道」，又道：「槍聲、佢嘅表情我都記得，成世第一次聽到槍聲，3年來我都忘記唔到……」此時他不禁低頭啜泣。

他續說，忘了有多少下槍聲。當被告行近他，已中槍的他便移到柱側、手掩着流血的傷口，「喘唔到氣」，並問「你（被告）點解可以咁對我哋㗎？」惟她不發一言便離開。此時他看到胞弟詹鎮基及胞姊詹少芬躺在地上，兩人頭上都有個窿並不斷流血，他為詹少芬兩度擦血，此時二舅父於庭上又不禁飲泣，脫下眼鏡拭淚。

二舅父表示，事隔3年手臂已康復，但因子彈射穿其肋骨，導致兩條肋骨斷開，現深呼吸時肋骨仍隱隱作痛。他又稱，家人數十年來在經濟上支援被告一家，在其大姊（即被告母親詹少卿）去世後亦很關心、遷就被告，對於開槍感到「好震驚，應該話係傷心」。他又否認當日詹少芬曾向被告說「你呀媽唔死都死咗，你阻住全世界都無用」，又稱被告一直對自己可分得遺產的金額沒意見。其後他們拜祭詹少芬時，見到其骨灰龕位旁出現「詹心桀」的龕位。

稱被告一直對遺產金額沒意見

至於當日左肩被子彈擦傷的三姨詹小慧供稱，當她及胞姊詹少芬欲離開公園之際，「聽到一聲好響，見到阿哥（詹鎮基）瞓低先」，詹少芬轉身問被告「你做乜嘢？」隨即再聽到一聲響便見詹少芬倒地。她望到詹前駒行過並坐在柱旁，再望被告之時，「原來佢舉住支槍對住我」，身在椅旁的她下意識蹲下躲避，見胞兄及胞姊流血倒地「唔識郁」，她推着二人並叫「唔好瞓」，才意識到是「真槍」及「好大件事」，最終報警。聆訊下周一（5日）續。

【案件編號：HCCC 272/19】