鄧忍光等5代表聯合國發言 稱國安法保障港人權利自由

5名香港代表亦透過視像發言，其中政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光表示，國安法保障了香港居民的合法權利和自由，以及香港的「高度自治」，特區政府會堅定維護言論和新聞自由，但不能超越法律界限，就當局近期對有傳媒背景的人士採取執法行動，鄧形容有外國政府及政治人物作出無理指控，其頻密程度讓特區政府有理由相信旨在令香港不穩。

「一國兩制」青年論壇創辦人兼主席何建宗稱，西方媒體近來大事報道《蘋果日報》停刊，並稱這代表香港媒體自由的終結，是與事實不符。他指，該報自創刊起就超越道德底線，編造假新聞，助長非法活動，甚至勾結外部勢力危害國家安全，形容香港市民對其停刊表示歡欣鼓舞。

朝鮮白俄斥西方人權問題政治化

另外3名發言人士分別為行政會議成員、民建聯立法會議員張國鈞；新民黨中委李梓敬及香港新方向工程專業召集人張欣宇。

朝鮮、老撾、斯里蘭卡、白俄羅斯等國的使節表示，支持中國在港實施港區國安法，稱香港事務純屬中國內政，並指西方國家應停止將人權問題政治化，停止利用香港問題干涉中國內政。