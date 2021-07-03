「向國安處舉報」履歷曝光 中大網站移除學者李薇資料

立場新聞前日報道指，中大網站上，政治及行政學系助理教授李薇的履歷在「對外服務」（external service）一欄提及自己於去年9月至今年3月期間，曾向審計署、稅務局、警方國安處、教育局長及財政司長舉報有關「懷疑違法事件（suspect law-breaking incidents）」及提出建議。事隔一日，中大政治與行政學系的網頁移除了李薇的資料，教職員的頁面也沒李的名字。本報以搜尋引擎搜尋李薇，則顯示「404-找不到文章」。

對於立場新聞引述李薇指校網被黑客入侵，又指履歷被偷龍轉鳳，本報就此向中大查詢，至昨晚截稿前未獲回覆。來自內地的李薇言行曾惹爭議，去年9月她在facebook發帖文並上載路邊祭品照片，批評浪費食物，又指自己拿取花生、豆卜及橙等祭品煮食，大讚「簡單美味」，公眾嘩然。她又曾批評學生反對《港區國安法》是「無濟於事、浪費青春、縮短壽命」。