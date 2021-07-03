「向國安處舉報」履歷曝光 中大網站移除學者李薇資料

【明報專訊】去年於社交媒體自稱檢食路邊祭品惹來爭議的中大政治及行政學系助理教授李薇（圖），被指在中大網站的個人履歷，列出去年9月至今年3月期間，向警方國安處舉報「懷疑違法事件」。事件曝光後，本報昨發現中大政治及行政學系網頁移除了李薇的資料，本報昨未能聯絡李薇，中大至截稿前亦未回覆。
立場新聞前日報道指，中大網站上，政治及行政學系助理教授李薇的履歷在「對外服務」（external service）一欄提及自己於去年9月至今年3月期間，曾向審計署、稅務局、警方國安處、教育局長及財政司長舉報有關「懷疑違法事件（suspect law-breaking incidents）」及提出建議。事隔一日，中大政治與行政學系的網頁移除了李薇的資料，教職員的頁面也沒李的名字。本報以搜尋引擎搜尋李薇，則顯示「404-找不到文章」。
對於立場新聞引述李薇指校網被黑客入侵，又指履歷被偷龍轉鳳，本報就此向中大查詢，至昨晚截稿前未獲回覆。來自內地的李薇言行曾惹爭議，去年9月她在facebook發帖文並上載路邊祭品照片，批評浪費食物，又指自己拿取花生、豆卜及橙等祭品煮食，大讚「簡單美味」，公眾嘩然。她又曾批評學生反對《港區國安法》是「無濟於事、浪費青春、縮短壽命」。