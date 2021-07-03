美指消除人口販運未達標 港府斥偏頗

列第二級別 即受害者多或大增

美國將各地打擊人口販運的力度分為4個等級，香港跌入「第二級別監察名單」，代表販賣活動的受害人數眾多或大幅增加，但政府沒有採取符合比例的行動；或未能證明政府打擊人口販運的力度增強。中國內地被列入最差的第三級，與朝鮮、阿富汗等國家同級。

內地列最差級別 朝鮮睇齊

報告提及，《港區國安法》去年6月生效後，在香港任何批判政府及其政策的言論，均可被理解為支持分裂國家、顛覆或煽動對政府仇恨，加上言論自由被進一步限制，非政府組織及公民社會組織更不願意在人口販賣等問題上與政府接觸。

特區政府發言人表示，香港一直積極主打擊販運人口，該活動在香港不是普遍存在的問題，「美國國務院不但無視這事實，並且忽視我們多年來對打擊販運人口作出的無比努力及投放的大量資源」，指評級是明顯基於偏見及欠缺實據支持。

政府又稱，奉公守法者不會誤墮法網，報告中有關國安法的言論與事實明顯不符。