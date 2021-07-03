指光時始創者梁天琦 主張選票推翻政權

「梁同意香港民族論 鼓吹港獨」

庭上播放造勢大會片段，劉智鵬指梁天琦說同意《香港民族論》，即認為香港住民不屬中央政權的管治，是在鼓吹香港獨立。

劉智鵬稱，梁天琦當年提出的政治宣言，反映他非常不接受香港政府背後的中央政府政權，故呼籲選民支持他改變現况。而梁在單張提到，香港從來就是自治的地方，自治地位於1997年後遭中共摧毀；又提及要「抵抗中共赤化」、「立足香港本土」，可見他認為香港是可自我管理的政治實體，並要遠離中共影響。

引造勢會發言：攞番我哋嘅香港

控方播放梁天琦在造勢大會的發言，梁曾說「我哋掌握咗呢個天下嘅時候，我哋就係呢個香港嘅主人，無人可以再打壓我哋」、「我哋冇槍冇炮，但我哋手上的一票，就係政治變革的一槍」。劉認為，梁呼籲選民投票給他，選票等同武器，其進入立法會的終極目的是改變和掌握政權，利用選票去達至推翻政權的目的。

劉續指，片段中梁說過「我哋要攞番屬於我哋嘅香港」，又稱認同《香港民族論》，可見梁認為香港住民是原生於香港的一個族群，非中華民族的一部分，亦非中央政權管治下的地方，鼓吹香港獨立。

（港區國安法）