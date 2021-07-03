史墨客：恒常交往被詆譭外國干預

本報曾傳真、電郵，邀請外交部駐港特派員公署就《港區國安法》生效一年發表意見，惟未獲回覆。公署以往曾多番反駁外國就香港事務發言，舉例在《蘋果日報》停止運作一事，敦促外國「反華政客」停止干預香港事務及中國內政，「否則必將搬起石頭砸自己的腳」。

史墨客6月中書面回覆本報查詢，對於國安法生效一年，他稱港府無力或不願意（inability or unwillingness）解決公眾關注，是2019年反修例風波的成因，港府的解決方法卻是遏制異見。史墨客慨嘆，香港曾經是不同聲音、辯論及法治的堡壘，惟現時人們旅行證件被扣押（seized），未審先囚多月，在國安法下更要面對以年計的監禁。

解決港問題最佳方法：

遵守聯合聲明 立會選委會代表港人

他強調，解決香港挑戰的最好方法十分明顯：相信這城市會按《中英聯合聲明》、《基本法》而行，意味要確保立法會及特首選委會可反映所有港人意見，而非小部分獲北京挑選的人的看法，亦要讓香港自行訂立促進安全、繁榮穩定的法律，取代現時被用作打壓（repression）的國安法。

史墨客自言與其他外交官無異，美領事館人員定期與各界會面，包括政府官員、議員、公民社會及商界等，不分政黨或意識形態；但亦嘆自我審查漸增，形容為悲劇之一（one of the tragedies），高壓氣氛令部分人拒與他們見面，但強調仍會接觸各界。

稱訴諸外國勢力卸責 忽視百萬人看法

史墨客並形容，訴諸「外國勢力」是古老的政治宣傳，旨在推卸責任（shift blame）、避過問責，亦忽略了以百萬計港人投票、和平示威的看法。

對於美商會調查稱42%受訪會員考慮以至有計劃離港，史墨客稱香港以往的成功建基於開放、堅持一國兩制、高度自治；當人們不知紅線何在，會製造不利自由以至營商的環境。他並指出，「人們若無法在投票箱投票，最終或改為用腳投票」。

劉兆佳：領事館接觸建制派

全國港澳研究會副長劉兆佳表示，國安法生效後，推翻港人以及「反對派」政黨對中國政府的預期、假設、研判及預測，亦孤立反對派組織，「他們倚靠的外部勢力不敢再活躍、勾結，不能給予他們資金上、在香港所能提供的政治資本，好多外國組織離開了，現時領事館接觸反對派都有困難，反倒接觸建制派」。

（港區國安法一年）