股樓仍旺 金融界：人才流失或三五年浮現 業界稱國安法下銀行面對凍結帳戶被動

【系列之四】

明報記者 陳偉燊 邱榕瀅 李以莊

國安法實施一年，股樓交投暢旺，但香港曾自詡為國際都會、自由城市，在國安法下形象是否受影響備受關注。

合規顧問稱多客戶遷新加坡

對冲基金賺錢為先 「業界恐慌較預期小」

天智合規顧問董事鍾婉怡指出，2019年社會運動爆發後，無疑多了客戶落戶新加坡，大部分仍在港維持部分運作，因此證監會註冊牌照數目未見下跌。她認為，隨港府推出有利於市場發展的有限合伙及開放式基金新法規，加上港股表現暢旺，對冲基金客戶在「賺錢為先」下繼續專注投資，不會因國安法生效而大幅改變運作，她稱「投資業界表現恐慌的情况比預期小」。她說，金融業界目前在中美角力上遇到的問題稍大於國安法，例如曾有在港有運作的美國客戶，返回當地辦理投資顧問牌照註冊時遭當地監管機構詢問而要尋求法律意見，後來才獲批牌照。

她預料，要待新冠疫情消退恢復通關，3至5年後才能確定國安法落實後，有多少金融、法律及合規人才移民。不過，她提到不少港人移民後以離岸形式繼續服務香港市場，因此她暫不擔心香港金融運作受太大影響。

業界稱未見改變既定合規程序：

客戶多關注美國制裁名單

專責處理反洗錢及合規的會計業界人士表示，金融業暫未見改變既定合規程序，並說，「現時銀行及證券業對國安法並非特別關注，亦不見銀行客戶因而改變開戶及操作程序」。一般凡涉及國安法事宜，多交由法律部跟進。他說，由他負責跟進的金融業客戶較關注「認識你的客戶（KYC）」及「反洗錢（AML）」程序，以及因應美國實施制裁名單的改變，關注如何按程序將捲入事件的戶口删除。

該會計業界人士稱，金融業界一向對任何有觸犯合規程序嫌疑的「高危者」進行較多查問，甚至向監管部門及執法機構查詢，並按例將不明來歷資金的戶口情况呈報港府聯合財富情報組（JFIU），待JFIU確定戶口沒有問題才執行客戶指令。他指出，現時一旦執法部門認為客戶涉嫌觸犯法例，要求凍結戶口內的資金及資產，銀行及金管局角色非常被動，只能按執法部門要求行事，「話凍就要凍」。

過去一年，警方國安處多次指示銀行業界，如流亡外國的立法會前議員許智峯投訴，匯豐的資產遭凍結逾半年。保安局早前去信7間本地銀行，要求凍結與《蘋果日報》有關的3間公司資產，《蘋果》無法周轉營運。

熟悉併購律師：個案多關中美制裁

另有不願透露身分、熟悉上市公司運作、併購及新股上市的律師接受本報訪問時指出，「除了國安法落實開始數日，有客戶和他們閒聊時作為話題之外，之後未見企業及傳媒客戶因為國安法而主動尋求合規方面的意見及查詢」。反而他們遇到較多個案，均與中美貿易制裁相關。

（港區國安法一年）