港大研究：青少年針後未見心肌炎

為237名青少年接種 沒嚴重不良反應

劉宇隆稱沒發現心肌炎，但美國為12至17歲青少年每打100萬劑復必泰，約75人有心肌炎，男性佔多，大多在第二針後數日出現，症狀輕微，數日內復元。他建議學校為打針青少年提供數天假期休息。他續說，全球暫未見青少年打科興出現心肌炎，而科興在醫學期刊的3至17歲兒童數據顯示安全有效，盼政府考慮下調接種科興的年齡；另建議月經期間打針的女生多吃紅肉及菠菜補充鐵質，因經期失血令鐵質下降，可能影響身體抵抗力。

孔繁毅：望獲更多數據 調低科興接種年齡

新冠疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅昨表示，尚待科興公布第三期臨牀數據，以審視青少年接種反應及劑量數據。他希望今年末季獲得科興至少3000至4000人的數據，屆時分三階段考慮將接種年齡下調到12至17歲、6至11歲及3至5歲。

明報記者

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