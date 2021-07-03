港大研究：青少年針後未見心肌炎

【明報專訊】本港新型冠狀病毒疫苗接種人數昨再創新高，達69,583劑次，過去7日平均每日亦逾56,307人接種。港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆昨在網上講座表示，直至今年6月27日，港大分別為118名11至16歲青少年接種BioNTech（復必泰）疫苗、119名青少年接種科興疫苗，至今沒發現嚴重不良反應。截至6月8日初步數據顯示，逾八成打復必泰的青少年注射部位疼痛，逾五成人疲累，而第二針後發冷及食欲不振的人數，明顯較打第一針多。
為237名青少年接種 沒嚴重不良反應
劉宇隆稱沒發現心肌炎，但美國為12至17歲青少年每打100萬劑復必泰，約75人有心肌炎，男性佔多，大多在第二針後數日出現，症狀輕微，數日內復元。他建議學校為打針青少年提供數天假期休息。他續說，全球暫未見青少年打科興出現心肌炎，而科興在醫學期刊的3至17歲兒童數據顯示安全有效，盼政府考慮下調接種科興的年齡；另建議月經期間打針的女生多吃紅肉及菠菜補充鐵質，因經期失血令鐵質下降，可能影響身體抵抗力。
孔繁毅：望獲更多數據 調低科興接種年齡
新冠疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅昨表示，尚待科興公布第三期臨牀數據，以審視青少年接種反應及劑量數據。他希望今年末季獲得科興至少3000至4000人的數據，屆時分三階段考慮將接種年齡下調到12至17歲、6至11歲及3至5歲。