聶德權稱與逾300學校商討 安排到校或集體打針

22校團體預約到接種中心接種

位於天水圍的伊利沙伯中學舊生會中學昨安排外展隊到校為師生接種疫苗，到場視察的聶德權表示，昨約300名來自伊利沙伯中學舊生會中學、金巴崙長老會耀道中學、伊利沙伯中學舊生會小學和伊利沙伯中學舊生會小學分校的師生和家長接種。他說，目前超過300間中小學表示有興趣參加外展服務，或以團體方式預留時段到接種中心接種疫苗，當中以後者佔多數，其中有22間學校已經團體預約時段到接種中心接種。

位於觀塘的香港道教聯合會青松中學昨日亦有外展隊到校為約400名來自該校、梁式芝書院和香港聖公會何明華會督中學的師生接種疫苗，食物及衛生局長陳肇始和教育局長楊潤雄場視察接種。

楊潤雄稱非強制師生打針 學校恆常匯報無迫切需要

教育局早前稱，如學校疫苗接種率達七至八成，可考慮恢復全日面授課及其他教學活動。教育局長楊潤雄昨出席立法會教育事務委員會議時說，會與專家商討新學年落實有關決定否，並重申須全面提高學校疫苗接種率，稱整體接種率較高學校適合恢復更多面授課堂時間及舉辦課外活動。

教育局早前曾收集教職員接種疫苗情况，截至5月初教師整體接種率有約18%。有議員質疑接種率偏低，認為教局應定期收集師生打針數據並公開。楊潤雄則表示，政府非強制師生打針，暫無迫切需要學校恆常匯報。

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