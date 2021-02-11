港聞

港聞二

聶德權稱與逾300學校商討 安排到校或集體打針

【明報專訊】政府早前把BioNTech（復必泰）新型冠狀病毒疫苗的接種年齡擴至12至15歲，昨日首次有外展隊到中學為師生接種。公務員事務局長聶德權表示，目前12至15歲、已接種或已預約接種疫苗的青少年約佔有關年齡人口14%，並表示目前局方正與逾300間學校商討，安排到校打針或集體預約時段到接種中心，當中以後者居多。

22校團體預約到接種中心接種

位於天水圍的伊利沙伯中學舊生會中學昨安排外展隊到校為師生接種疫苗，到場視察的聶德權表示，昨約300名來自伊利沙伯中學舊生會中學、金巴崙長老會耀道中學、伊利沙伯中學舊生會小學和伊利沙伯中學舊生會小學分校的師生和家長接種。他說，目前超過300間中小學表示有興趣參加外展服務，或以團體方式預留時段到接種中心接種疫苗，當中以後者佔多數，其中有22間學校已經團體預約時段到接種中心接種。

位於觀塘的香港道教聯合會青松中學昨日亦有外展隊到校為約400名來自該校、梁式芝書院和香港聖公會何明華會督中學的師生接種疫苗，食物及衛生局長陳肇始和教育局長楊潤雄場視察接種。

楊潤雄稱非強制師生打針 學校恆常匯報無迫切需要

教育局早前稱，如學校疫苗接種率達七至八成，可考慮恢復全日面授課及其他教學活動。教育局長楊潤雄昨出席立法會教育事務委員會議時說，會與專家商討新學年落實有關決定否，並重申須全面提高學校疫苗接種率，稱整體接種率較高學校適合恢復更多面授課堂時間及舉辦課外活動。

教育局早前曾收集教職員接種疫苗情况，截至5月初教師整體接種率有約18%。有議員質疑接種率偏低，認為教局應定期收集師生打針數據並公開。楊潤雄則表示，政府非強制師生打針，暫無迫切需要學校恆常匯報。

（新冠疫情）

相關字詞﹕陳肇始 楊潤雄 聶德權 新型冠狀病毒肺炎 新冠疫苗

上 / 下一篇新聞

發行《理大圍城》 影意志遭藝發局停資助 主席：美化暴動 影：續合法推動獨立電影
發行《理大圍城》 影意志遭藝發局停資助 主席：美化暴動 影：續合法推動獨立電影
《理》原定高先上映 遭文匯批違國安棄播
《理》原定高先上映 遭文匯批違國安棄播
控煽惑集結被拒保釋 鄒幸彤：悼念六四無罪
控煽惑集結被拒保釋 鄒幸彤：悼念六四無罪
確診者酒店房消毒9分鐘了事 袁國勇指時間太短 染疫清潔員疑吸入病毒
確診者酒店房消毒9分鐘了事 袁國勇指時間太短 染疫清潔員疑吸入病毒
3確診印傭與地勤曾機場相遇 先後接觸電梯扶手
3確診印傭與地勤曾機場相遇 先後接觸電梯扶手
港大研究：青少年針後未見心肌炎
港大研究：青少年針後未見心肌炎
中總推疫苗接種津貼 打針遭扣薪可獲千元
中總推疫苗接種津貼 打針遭扣薪可獲千元
股樓仍旺 金融界：人才流失或三五年浮現 業界稱國安法下銀行面對凍結帳戶被動
股樓仍旺 金融界：人才流失或三五年浮現 業界稱國安法下銀行面對凍結帳戶被動
財金地產數據升 資金湧港 離港提取強積金增4.6億
財金地產數據升 資金湧港 離港提取強積金增4.6億
史墨客：恒常交往被詆譭外國干預
史墨客：恒常交往被詆譭外國干預
台大學者稱兔死狐悲：港打壓反對派 台灣人如見二二八事件
台大學者稱兔死狐悲：港打壓反對派 台灣人如見二二八事件
唐英傑案控方：三國以來光復即奪回政權 專家證人追溯至商周 「革命」指推翻現政府制度
唐英傑案控方：三國以來光復即奪回政權 專家證人追溯至商周 「革命」指推翻現政府制度
指光時始創者梁天琦 主張選票推翻政權
指光時始創者梁天琦 主張選票推翻政權
美指消除人口販運未達標 港府斥偏頗
美指消除人口販運未達標 港府斥偏頗
中聯辦：七一訪1500基層家庭 5副主任參與
中聯辦：七一訪1500基層家庭 5副主任參與
僱員補償修訂條例生效 「極端情况」上下班納保障範圍
僱員補償修訂條例生效 「極端情况」上下班納保障範圍
「向國安處舉報」履歷曝光 中大網站移除學者李薇資料
「向國安處舉報」履歷曝光 中大網站移除學者李薇資料
鄧忍光等5代表聯合國發言 稱國安法保障港人權利自由
鄧忍光等5代表聯合國發言 稱國安法保障港人權利自由
女保鑣爭產兇案 姨：見兄姊倒地始知是真槍 憶甥冷酷開槍 舅兩度啜泣
女保鑣爭產兇案 姨：見兄姊倒地始知是真槍 憶甥冷酷開槍 舅兩度啜泣
港珠澳橋測試作假 11被告加刑
港珠澳橋測試作假 11被告加刑
查糾紛揭沒供強積金遭通緝 警拘區議員王進洋
查糾紛揭沒供強積金遭通緝 警拘區議員王進洋
和你lunch堵路擲磚 券行文員囚30月
和你lunch堵路擲磚 券行文員囚30月
腰包搜出爆炸品 貨車司機囚40月
腰包搜出爆炸品 貨車司機囚40月
無交選舉開支 區會敗選者囚6月
無交選舉開支 區會敗選者囚6月
停牌漢衝路障 警追逐10公里拘捕
停牌漢衝路障 警追逐10公里拘捕
涉禮賓府外丟燃彈 男子被捕 現場檢土製彈材料 爆炸品課搜單位無果
涉禮賓府外丟燃彈 男子被捕 現場檢土製彈材料 爆炸品課搜單位無果
女嬰擲地 保母認虐待 官：即時監禁機會高
女嬰擲地 保母認虐待 官：即時監禁機會高
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】自己冇睇過 擔心細路睇完「偏歪咗」 何君堯：《大叔的愛》要過電檢
【Emily】自己冇睇過 擔心細路睇完「偏歪咗」 何君堯：《大叔的愛》要過電檢
【Emily】250居英港人集會「哀悼九七」
【Emily】250居英港人集會「哀悼九七」
【Emily】保安局推國安法網上虛擬展覽
【Emily】保安局推國安法網上虛擬展覽
【Emily】水上的士 建制泛民都唔多like
【Emily】水上的士 建制泛民都唔多like