3確診印傭與地勤曾機場相遇 先後接觸電梯扶手

昨錄10輸入個案 當中9人帶變種毒

本港昨增11宗確診，除了暫列源頭不明的檢疫酒店清潔員，另有10宗輸入個案，8人由英國抵港，1人為印尼抵港外傭，1人由俄羅斯抵港。除1名英國抵港者的病毒基因分析待定，其餘9人均帶L452R變異病毒株，本港累計有160宗L452R變異，當中59宗為Delta變種。截至昨午，暫未有其他初步確診。

地勤印傭病毒基因一樣 料接觸感染

就染Delta變種病毒的香港航空地勤，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨表示，地勤與3名印傭的病毒基因一樣，當中兩人在機場採集的樣本已驗出病毒，其中1人有病徵且病毒量較高，有理由相信地勤是直接或間接接觸3人而感染。

歐家榮說，翻查閉路電視發現，3名印傭6月11日早上約7時下機，乘坐無人駕駛列車後，乘扶手電梯由5樓至6樓，有1人曾用右手接觸電梯扶手，可能造成污染；約20分鐘後，男地勤乘同一電梯由5樓到6樓，片段隱約見到男地勤曾把右前臂放上扶手，有可能接觸病毒而間接受感染。他續稱，地勤其後到採樣中心外中央位置坐下，於7時30分至8時間，3名印傭離開採樣中心經過中央位置與男地勤「擦身而過」。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，印傭經過時與地勤最少相距1、2米，且全部人有戴口罩，至於為何仍可傳染，張竹君表示Delta病毒傳染性高，有病徵的印傭傳染性會否更高屬未知。

歐家榮說，已追蹤地勤所有同事和密切接觸者約170人，安排入檢疫中心並抽血驗抗體，了解會否有隱形個案。

另外，就早前香港一對移民母子前往英國3日後確診，張竹君說，仍待英國當局做病毒基因分析，會對比看母子是否會在香港感染。

（新冠疫情）