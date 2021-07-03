港聞

港聞二

確診者酒店房消毒9分鐘了事 袁國勇指時間太短 染疫清潔員疑吸入病毒

【明報專訊】指定檢疫酒店「油麻地紅茶館酒店」兩現帶L452R變異株的新型冠狀病毒確診，周一公布確診的印傭所住房間經清潔公司「立高」消毒一日後，昨公布確診的清潔員入內執房，並隨即採樣，結果呈陽性。港大專家袁國勇昨巡視後稱，清潔公司消毒時間不足10分鐘，屬極不理想，且清潔牀所用的消毒劑不能破壞病毒核酸，涉違衛生防護中心指引。清潔員入院後曾發燒，但抗體和4個樣本的病毒檢測都呈陰性，袁國勇相信她可能吸入不具傳染性、卻可驗出陽性的病毒微粒，但亦可能正處潛伏期，因此需檢疫21日。

明報記者

本港昨增11宗確診，包括上述41歲女兼職清潔員（第11937宗），暫列源頭不明的本地個案。同酒店確診印傭（第11920宗）於6月20日至27日入住503號房，「立高」於29日消毒該房，清潔員於30日11時許入內鋪牀和清潔廁所等，約1小時後採樣定期檢測並驗出陽性。

袁：消毒應最少半小時

牀褥清潔劑未能破壞病毒核酸

香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨視察酒店後表示，負責消毒確診者房間的清潔公司只用約9分鐘消毒，「情况極不理想」，「他由入房到出房不足10分鐘，你知他做得不足、不跟指引」，即使用1比49漂白水都起碼需15分鐘至半小時完成消毒，然後才過水。

袁國勇續稱，該公司用季銨化合物清潔牀褥和窗簾，但殺新冠病毒能力弱，且不會破壞病毒的RNA核酸，就算它使病毒失去傳染性，病毒仍可在反轉錄聚合酶連鎖反應檢測（RT-PCR）呈陽性。

清潔員曾發燒 或仍在潛伏期

袁估計，清潔員可能在執房時揚起牀褥或廁所的病毒粒子並吸入。他說，清潔員送院後抗體檢測和4個樣本的病毒檢測都陰性，但曾發燒至37.9度。袁說，季銨化合物未必能完全令新冠病毒失去傳染性，清潔工可能仍在潛伏期，也可能污染她鼻和咽的病毒已無傳染性，暫未能分辨是否受感染，因此她要留院21日，其密切接觸者亦需繼續檢疫。

批「立高」無跟指引 指不止替紅荼館消毒

根據衛生防護中心給酒店業從業員的健康指引，當酒店出現確診者時，需用1比49稀釋漂白水消毒所有可能被污染的環境表面及用品。袁國勇認為，上述負責消毒的公司無跟從衛生防護中心指引，又稱該公司不止負責上述酒店。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，會跟進有關清潔公司或酒店有無違反守則，如有會嚴肅處理。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，如清潔員證實與印傭相關，可能需要檢視檢疫酒店消毒措施。袁國勇又強烈勸喻屬「高危一族」的檢疫酒店清潔員接種新冠疫苗。

衛署稱提供培訓 違反要求會行動

衛生署昨回應時沒交代「立高」負責消毒的酒店名單，只稱會為檢疫酒店和其外判商提供培訓，亦已制定清潔指引，檢疫酒店和其外判商須確保符合要求，如酒店或其外判商違反要求，政府會採取行動。

該清潔員與3名家人居於香港仔利港中心，約580名同廈居民在封區檢測全呈陰性。清潔員子女分別就讀於英皇書院和庇理羅士女子中學，兩校須停課消毒至二人有檢測結果。其丈夫在6月25曾接種1針復必泰疫苗，他於東華三院賽馬會復康中心辦事處做文職，最後上班日為6月30日。

清潔員於6月26日至30日曾陪子女到香港仔大道海峰華軒補習、與朋友在香港仔中心港富閣打麻將，家人、同事、親友、補習教師等21人要檢疫，另同住家人的21名密切接觸者須檢疫3日待檢測結果。

（新冠疫情）

相關字詞﹕袁國勇 新冠肺炎 新冠疫苗 油麻地紅茶館酒店 指定檢疫酒店

上 / 下一篇新聞

發行《理大圍城》 影意志遭藝發局停資助 主席：美化暴動 影：續合法推動獨立電影
發行《理大圍城》 影意志遭藝發局停資助 主席：美化暴動 影：續合法推動獨立電影
《理》原定高先上映 遭文匯批違國安棄播
《理》原定高先上映 遭文匯批違國安棄播
控煽惑集結被拒保釋 鄒幸彤：悼念六四無罪
控煽惑集結被拒保釋 鄒幸彤：悼念六四無罪
3確診印傭與地勤曾機場相遇 先後接觸電梯扶手
3確診印傭與地勤曾機場相遇 先後接觸電梯扶手
聶德權稱與逾300學校商討 安排到校或集體打針
聶德權稱與逾300學校商討 安排到校或集體打針
港大研究：青少年針後未見心肌炎
港大研究：青少年針後未見心肌炎
中總推疫苗接種津貼 打針遭扣薪可獲千元
中總推疫苗接種津貼 打針遭扣薪可獲千元
股樓仍旺 金融界：人才流失或三五年浮現 業界稱國安法下銀行面對凍結帳戶被動
股樓仍旺 金融界：人才流失或三五年浮現 業界稱國安法下銀行面對凍結帳戶被動
財金地產數據升 資金湧港 離港提取強積金增4.6億
財金地產數據升 資金湧港 離港提取強積金增4.6億
史墨客：恒常交往被詆譭外國干預
史墨客：恒常交往被詆譭外國干預
台大學者稱兔死狐悲：港打壓反對派 台灣人如見二二八事件
台大學者稱兔死狐悲：港打壓反對派 台灣人如見二二八事件
唐英傑案控方：三國以來光復即奪回政權 專家證人追溯至商周 「革命」指推翻現政府制度
唐英傑案控方：三國以來光復即奪回政權 專家證人追溯至商周 「革命」指推翻現政府制度
指光時始創者梁天琦 主張選票推翻政權
指光時始創者梁天琦 主張選票推翻政權
美指消除人口販運未達標 港府斥偏頗
美指消除人口販運未達標 港府斥偏頗
中聯辦：七一訪1500基層家庭 5副主任參與
中聯辦：七一訪1500基層家庭 5副主任參與
僱員補償修訂條例生效 「極端情况」上下班納保障範圍
僱員補償修訂條例生效 「極端情况」上下班納保障範圍
「向國安處舉報」履歷曝光 中大網站移除學者李薇資料
「向國安處舉報」履歷曝光 中大網站移除學者李薇資料
鄧忍光等5代表聯合國發言 稱國安法保障港人權利自由
鄧忍光等5代表聯合國發言 稱國安法保障港人權利自由
女保鑣爭產兇案 姨：見兄姊倒地始知是真槍 憶甥冷酷開槍 舅兩度啜泣
女保鑣爭產兇案 姨：見兄姊倒地始知是真槍 憶甥冷酷開槍 舅兩度啜泣
港珠澳橋測試作假 11被告加刑
港珠澳橋測試作假 11被告加刑
查糾紛揭沒供強積金遭通緝 警拘區議員王進洋
查糾紛揭沒供強積金遭通緝 警拘區議員王進洋
和你lunch堵路擲磚 券行文員囚30月
和你lunch堵路擲磚 券行文員囚30月
腰包搜出爆炸品 貨車司機囚40月
腰包搜出爆炸品 貨車司機囚40月
無交選舉開支 區會敗選者囚6月
無交選舉開支 區會敗選者囚6月
停牌漢衝路障 警追逐10公里拘捕
停牌漢衝路障 警追逐10公里拘捕
涉禮賓府外丟燃彈 男子被捕 現場檢土製彈材料 爆炸品課搜單位無果
涉禮賓府外丟燃彈 男子被捕 現場檢土製彈材料 爆炸品課搜單位無果
女嬰擲地 保母認虐待 官：即時監禁機會高
女嬰擲地 保母認虐待 官：即時監禁機會高
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】自己冇睇過 擔心細路睇完「偏歪咗」 何君堯：《大叔的愛》要過電檢
【Emily】自己冇睇過 擔心細路睇完「偏歪咗」 何君堯：《大叔的愛》要過電檢
【Emily】250居英港人集會「哀悼九七」
【Emily】250居英港人集會「哀悼九七」
【Emily】保安局推國安法網上虛擬展覽
【Emily】保安局推國安法網上虛擬展覽
【Emily】水上的士 建制泛民都唔多like
【Emily】水上的士 建制泛民都唔多like