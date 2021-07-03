確診者酒店房消毒9分鐘了事 袁國勇指時間太短 染疫清潔員疑吸入病毒

明報記者

本港昨增11宗確診，包括上述41歲女兼職清潔員（第11937宗），暫列源頭不明的本地個案。同酒店確診印傭（第11920宗）於6月20日至27日入住503號房，「立高」於29日消毒該房，清潔員於30日11時許入內鋪牀和清潔廁所等，約1小時後採樣定期檢測並驗出陽性。

袁：消毒應最少半小時

牀褥清潔劑未能破壞病毒核酸

香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨視察酒店後表示，負責消毒確診者房間的清潔公司只用約9分鐘消毒，「情况極不理想」，「他由入房到出房不足10分鐘，你知他做得不足、不跟指引」，即使用1比49漂白水都起碼需15分鐘至半小時完成消毒，然後才過水。

袁國勇續稱，該公司用季銨化合物清潔牀褥和窗簾，但殺新冠病毒能力弱，且不會破壞病毒的RNA核酸，就算它使病毒失去傳染性，病毒仍可在反轉錄聚合酶連鎖反應檢測（RT-PCR）呈陽性。

清潔員曾發燒 或仍在潛伏期

袁估計，清潔員可能在執房時揚起牀褥或廁所的病毒粒子並吸入。他說，清潔員送院後抗體檢測和4個樣本的病毒檢測都陰性，但曾發燒至37.9度。袁說，季銨化合物未必能完全令新冠病毒失去傳染性，清潔工可能仍在潛伏期，也可能污染她鼻和咽的病毒已無傳染性，暫未能分辨是否受感染，因此她要留院21日，其密切接觸者亦需繼續檢疫。

批「立高」無跟指引 指不止替紅荼館消毒

根據衛生防護中心給酒店業從業員的健康指引，當酒店出現確診者時，需用1比49稀釋漂白水消毒所有可能被污染的環境表面及用品。袁國勇認為，上述負責消毒的公司無跟從衛生防護中心指引，又稱該公司不止負責上述酒店。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，會跟進有關清潔公司或酒店有無違反守則，如有會嚴肅處理。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，如清潔員證實與印傭相關，可能需要檢視檢疫酒店消毒措施。袁國勇又強烈勸喻屬「高危一族」的檢疫酒店清潔員接種新冠疫苗。

衛署稱提供培訓 違反要求會行動

衛生署昨回應時沒交代「立高」負責消毒的酒店名單，只稱會為檢疫酒店和其外判商提供培訓，亦已制定清潔指引，檢疫酒店和其外判商須確保符合要求，如酒店或其外判商違反要求，政府會採取行動。

該清潔員與3名家人居於香港仔利港中心，約580名同廈居民在封區檢測全呈陰性。清潔員子女分別就讀於英皇書院和庇理羅士女子中學，兩校須停課消毒至二人有檢測結果。其丈夫在6月25曾接種1針復必泰疫苗，他於東華三院賽馬會復康中心辦事處做文職，最後上班日為6月30日。

清潔員於6月26日至30日曾陪子女到香港仔大道海峰華軒補習、與朋友在香港仔中心港富閣打麻將，家人、同事、親友、補習教師等21人要檢疫，另同住家人的21名密切接觸者須檢疫3日待檢測結果。

（新冠疫情）